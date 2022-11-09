Tatar: Çok daha güçlü bir KKTC yaratacağız

Londra’da Grand Palace’ta yer alan resepsiyona, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk iş insanları, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere’de yaşayan iş insanları ile sohbet etti, KKTC devletinden beklentileri dinledi ve buradaki soydaşlarına birlik beraberlik çağrısı yaptı.

Resepsiyona, Londra’da bulunan UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ile KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin de yer aldı.

-Deniz: “Ofis, daha etkili çalışmalar için”

KTTO Başkanı Turgay Deniz resepsiyonda yaptığı açılış konuşmasında, bir yıl içinde ikinci kez bir araya geldiklerini ifade ederek, katılan herkese teşekkür etti.

Deniz, İngiltere ile KKTC arasındaki ilişkileri geliştirmek, güçlendirmek amacıyla Londra’da ofis açtıklarını kaydetti, böylece daha etkili şekilde çalışma yapabileceklerini söyledi.

Turgay Deniz, İngiltere nezdinde lobicilik yapmak, iş insanlarının sesini duyurmak, ticaret kanallarını güçlendirmek, İngiltere’deki iş insanları ile KKTC’deki iş insanları arasında daha yakın temas kurmayı amaçladıklarını, bu yönde üzerlerine düşen görevi yerine getirmek için çalışacaklarını kaydetti.

İngiltere’deki iş insanlarına KKTC’deki yatırım fırsatları ve gelişmeler yanında ortak yatırımlar için zemin hazırlamak istediklerini ifade eden Deniz, bunların kolay olmadığını bildiklerini ama yatırımın emek istediğini söyledi.

Çalışma ve kararlılığa ihtiyaç olduğunu ifade eden Deniz, olgunlaşma faaliyetleri ve lobicilik için desteğe, önerilere ihtiyaç duyulduğunu, karşılıklı ticaretin gelişmesi, yatırımların yoğunlaşması için fikir alışverişlerinin gerekli olduğunu kaydetti. Deniz, bu yönde çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

-Tatar: “Kıbrıslı Türkler Londra’da iz bıraktı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, resepsiyonda yaptığı konuşmada, bu anlamlı toplantıya katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Londra’da çok anıları olduğunu, Londra’dan bir çok Kıbrıslı Türk iş insanının geçtiğini ve iz bıraktığını vurguladı.

Tüm iş insanlarını yad eden Tatar, KTTO’nun yaptığı bu girişimin önemli bir girişim olduğunu ifade ederek, yönetim kurulunu tebrik etti.

Londra’da KKTC Temsilciliği olduğunu ve yoğun çalışmalar yapıldığını ifade eden Tatar, Ticaret Odası’nın açtığı temsilciliğin de iş insanlarının ülkeye ilgisini çekmesi açısından değerli olduğunu söyledi.

Londra’daki Kıbrıslı Türk iş insanlarının başarılarından gururlandıklarına vurgu yapan Tatar, bu gece aralarında gençleri de gördüğünü kaydetti ve “Birlikte hareket etmeniz gücümüze güç katacaktır” ifadelerini kullandı.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının her yerde var olduğunu ve var olacağını ifade ederek, KKTC’de büyük bir atılım olduğunu, yabancı yatırımların, yerli yatırımların gün geçtikçe arttığını kaydetti.

-Yeni havalimanıyla daha çok turist

Yeni havalimanının tamamlanması ile turist sayısında muazzam bir artış beklediklerini ifade eden Tatar, “KKTC marka bir destinasyon olacak. İngiltere’den KKTC’ye daha fazla turist çekmek ülkeye katkıdır” dedi.

Türkiye’den getirilen suyun tarımsal üretime verilmesiyle üretimin artacağına işaret eden Tatar, İngiltere’de yerli ürünleri raflarda görmekten mutlu olduğunu kaydetti.

Ticaret tüzüğünde sıkıntılara rağmen yerli ürünlerin bu pazara geldiğini ifade eden Tatar, İngiltere hükümeti ile temasları olduğunu ve sıkıntıların aşılması için çalıştıklarını söyledi.

İngiltere’nin Kıbrıs Türk halkına daha fazla haksızlık yapmaması gerektiğini ifade eden Tatar, İngiltere’nin Kıbrıs ile ilgili politikasını yeniden gözden geçirmesi, Kıbrıs Türk halkına yapılan haksızlıklar ve uygulanan ambargolardan vazgeçmesi için temasların dozunu artıracaklarını vurguladı.

Ambargolara rağmen başarılı olan bir halkın mücadeleyi de hiçbir zaman bırakmayacağını belirten Tatar, “Hiçbir zaman KKTC’den umudu kesmeyin, hep birlikte KKTC’nin başarılı olması için çalışıyoruz. Çok daha güçlü bir KKTC yaratacağız” dedi.

Yurt dışında ve özellikle İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere, siyaseti bir kenara bırakıp beraberlik çağrısı yapan Tatar, “Güç birlikten doğar. Önemli olan Kıbrıs Türk Halkının birlik beraberliğidir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu birlikteliğin, dünyanın dikkatini çekmesi bakımından önemli olduğunu ifade ederek, lobicilik faaliyetlerinin önemine dikkat çekti, “Pes etmeden bıkmadan usanmadan bütün İngiltere’ye haklı davamızı anlatacağız” diye konuştu.

Kıbrıs Türk derneklerinin birlikteliğinin haklı davalarına güç katacağını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının Rumlar kadar egemen ve eşit kurucu ortak olduğunu söyledi.

KKTC’yi yaşatmak ve güçlendirmenin ilerde bulunacak bir anlaşmada önemli rol oynayacağını söyleyen Tatar, KKTC’nin ekonomisi yanında halkın refahı ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

İngiltere’de Kıbrıs Türk toplumundan birlik beraberlik talep eden Tatar, ülkeden marka ürünlerin çıkması, İngiltere’den turist, yatırımcı gelmesi yanında gençlerin KKTC’ye sahip çıkmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Gençlerin, emaneti daha yüksek bir noktaya taşıyacağına inanç belirten Tatar, “KKTC gerçeği dünyaya anlatılmalı. Bu yönde çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.