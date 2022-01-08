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Tatar: Covid-19 Tedbirlerine Riayet Etmeye Devam Etmeliyiz

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Vaka Artışı Konusunda Açıklamalarda Bulunan Cumhurbaşkanı Tatar; “Covid-19 Tedbirlerine Riayet Etmeye Devam Etmeliyiz”
Tatar: Covid-19 Tedbirlerine Riayet Etmeye Devam Etmeliyiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de Omicron varyantı ile birlikte vaka sayılarında ciddi oranda artış gözlemlendiğini kaydederek, “Vaka artışının temel sebebi, Omicron varyatının bulaşıcılığının yüksek olmasıdır. Bununla beraber, bilim insanlarının önerisi doğrultusunda bireysel tedbirlere riayet edip yüksek aşı oranı ve hatırlatma dozlarını ihmal etmeyerek artışın önüne geçilebilir” dedi.

 

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar; sağlık çalışanları kadar halkın da sağduyu ile hareket ederek kişisel tedbirlere dikkat etmesi, kalabalık ve kapalı ortamlardan kaçınması ve hatta her bireyin temaslıymış gibi korunarak hareket etmesinin, ayakta kalmak için elzem olduğunu söyledi.


Cumhurbaşkanı Tatar, bugüne kadar KKTC Devleti’nin yürüttüğü Ulusal Aşı Programı ve geniş çaplı uygulanan tarama testleri sayesinde, salgınla başarılı bir şekilde mücadele edildiğini belirtirken; bireysel tedbirlere uymaya devam etmenin, daha da önemlisi maske kullanmanın öneminin, Omicron varyantı ile daha da iyi anlaşıldığına dikkat çekti.

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği yetkilileriyle de gerçekleştirdiği görüşmelerde altını çizdiği gibi maske kullanımına ve kişisel tedbirlere uyulmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar; KKTC halkına ve tüm sağlık çalışanlarına çağrıda bulunup sağduyu ile davranma zamanı olduğunu ve bu nedenle  kurallara harfiyen uyulması gerektiğini hatırlatarak iki yıla yakın bir süredir özveri ile çalışan tüm sağlık personeline de tekrar teşekkür etti.

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