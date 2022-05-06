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Tatar CTP ile UBP'yi kabul ediyor... Hükümet için kimi görevlendirecek?

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Tatar CTP ile UBP'yi kabul ediyor... Hükümet için kimi görevlendirecek?Cumhurbaşkanı Tatar , bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Ulusal Birlik Partisi heyetleri ile istişarelerde bulunacak.
Tatar CTP ile UBP'yi kabul ediyor... Hükümet için kimi görevlendirecek?

Tatar CTP ile UBP'yi kabul ediyor... Hükümet için kimi görevlendirecek?

Cumhurbaşkanı Tatar , bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Ulusal Birlik Partisi heyetleri ile istişarelerde bulunacak.

Hükümet kurma çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis’te temsil edilen partilerin temsilcileriyle istişarelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu çerçevede dün  Yeniden Doğuş Partisi, Halkın Partisi ve Demokrat Parti yetkilileriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar , bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Ulusal Birlik Partisi heyetleri ile istişarelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, görüşmelerinin ardından yeni hükümet oluşumuyla ilgili görevlendirme yapması bekleniyor.

 
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