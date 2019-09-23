Tatar Cumhurbaşkanı adayı gibi... Sinyali yaktı... Ersin Tatar: UBP en büyük ve en köklü parti.

Ersin Tatar: UBP en büyük ve en köklü parti. Cumhurbaşkanlığı denilince bu makam çok önemli bir makam…

2020 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaşması ile ülke siyaseti cumhurbaşkanlığı seçimine yönelmeye başladı. Başbakan Ersin Tatar, BRT’de katıldığı bir programda, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacak mısınız” sorusu üzerine “Siyaset beni nereye götürür bilmem” cevabını verdi.

Tatar’ın konuşması şöyle:

UBP en büyük ve en köklü parti. Cumhurbaşkanlığı denilince bu makam çok önemli bir makam. UBP bunu tartışıyor. Ekim sonu Kasım başı gibi bir karar üretilecek. UBP tabanı, PM ve MYK bir karar üretecek. En doğru karar neyse ona bakacağız.

Benim söyledim hükümetin başı olarak talip olduğu makamda zamanımın olduğu. Siyaset bizi nereye götürür bilemem. UBP’nin ne diyeceği çok önemli.