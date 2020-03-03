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Tatar: Cumhurbaşkanlığı seçimi bir duruş, bir vatan meselesidir

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Tatar: Cumhurbaşkanlığı seçimi bir duruş, bir vatan meselesidir
Tatar: Cumhurbaşkanlığı seçimi bir duruş, bir vatan meselesidir

Başbakan Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisinin Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke belediyelerinde görev yapmış veya halen görevde olan meclis üyeleri onuruna düzenlenen kokteyle katıldı.

Lefkoşa Paradise Park’ta düzenlenen kokteylin açılış konuşmasını yapan parti Genel Sekreteri Ersan Saner, ilkini gerçekleştirdikleri etkinliğin önümüzdeki günlerde diğer belediye meclisi üyeleri onuruna da düzenleneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olarak geçmişe değer verip geleceği planladıklarını ifade eden Saner, önümüzdeki seçimin galibinin Ersin Tatar olacağından şüphe duymadığını belirtti.
Başbakan Ersin Tatar da “Bu seçimi biz kazanacağız” diyerek gerçekleştirdikleri toplantılarda bu gücü hissettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sıradan bir seçim olmadığını, bunun bir duruş, bir vatan meselesi olduğunu dile getiren Tatar, Kıbrıs Türk halkının 26 Nisan’da büyük bir sınavdan geçeceğini söyledi.

Devlete sahip çıkarak olası bir müzakereye hazır olmanın önemine de değinen Tatar, toplumu tehlikeye sürüklemeden ilerleyeceklerini vurguladı.

Ülkenin geleceğinde söz sahibi olabilmek için 26 Nisan’da sandığa tek yürek ve tereddütsüz gidilmesi gerektiğini kaydeden Tatar, bugünden sonra herkesin bir plan çerçevesinde hareket etmesi ve çok çalışması gerektiğini belirtti.

Tatar, “KKTC’yi, Türkiye’yi, bayrağı ve halkımızı seviyoruz, bu sevgi temelinde başarıya ulaşacağız” dedi.

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