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Tatar, Cumhurbaşkanlığı’nda bugün ve yarın siyasi partilerle görüşecek

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Tatar, Cumhurbaşkanlığı’nda bugün ve yarın siyasi partilerle görüşecek
Tatar, Cumhurbaşkanlığı’nda bugün ve yarın siyasi partilerle görüşecek

Tatar, Cumhurbaşkanlığı’nda bugün ve  yarın siyasi partilerle görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Anayasası’nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak yeni hükümetin oluşumunu en erken sürede tamamlamak üzere Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin heyetleriyle istişarede bulunacak. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Tatar bugün saat 15.30’da YDP, 16.00’da HP ve 16.30’da DP heyeti ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Tatar yarın ise saat 11.00’de CTP, 14.00’te UBP heyetiyle istişare görüşmesinde bulunarak siyasi partilerin görüş ve düşüncelerini dinleyecek, daha sonra yeni hükümetin oluşumu ile ilgili görevlendirmede bulunacak.

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