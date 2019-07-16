  • BIST 97.713
  • Altın 259,581
  • Dolar 5,7059
  • Euro 6,4219
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Tatar da AB'ye sert çıktı

» »
Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'dan sonra Başbakan Ersin Tatar da Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırımları eleştirdi
Tatar da AB'ye sert çıktı

 Tatar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

 

“AB Dış İlişkiler Konseyi daima yaptığı gibi Kıbrıs Türk Halkı’nın varlığını ve iradesini yok sayma saygısızlığını göstererek Rum yanlısı kararlarına bir yenisini eklemiştir.

AB aldığı bu kararla Kıbrıs konusunun bir anlaşma ile sonuçlanmasına değil, meselenin çözümsüz kalmasını sağlayarak statükodan faydalanmayı hedefleyen Rum çabalarına katkı sağlamıştır.

AB, istediği kadar Kıbrıs Türk Halkı’nın iradesini yok sayma gafletini göstersin. İstediği kadar, hidrokarbon konusunda Türkiye’ye Rum tarafı ile muhatap olmasını dayatmaya kalkışsın. Gerçekler ortadadır; Kıbrıs’ta iki egemen halk, iki Devlet, iki ayrı demokrasi vardır. Türkiye, KKTC’yi tanımaktadır ve kesinlikle Rum tarafı ile muhatap olmayacağını her vesile ile ortaya koymuştur.

Ne Türkiye ne de KKTC Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuka aykırı bir şey yapmaktadır. Türkiye, bir yandan kendi haklarını kullanarak Doğu Akdeniz’de hidrokarbon aramalarını sürdürüyor, diğer yandan da KKTC Devleti’nin 2011 yılında bir anlaşma ile Türkiye’ye verdiği yetkiyi kullanarak Kıbrıs Türk Halkı adına sismik araştırma ve sondaj çalışmaları yürütüyor.

Dolayısı ile AB ve Rum tarafının yapmaları gereken Türkiye’yi suçlamak aleyhine kararlar almak değil, Kıbrıs Türk Halkı ve onun temsilcileri tarafından ortaya konulan yapıcı önerileri dikkate almaktı.

Bunu yapmayanlar, baskı, tehdit, yaptırımla bizleri haklarımızdan geri adım atmaya zorlayabileceklerini sanıyorlarsa aldanıyorlar.

Türkiye ve KKTC hak yolunda yürümeye devam edecekler, AB’nin aldığı bu geçersiz karar da bir utanç vesikası olarak arşivlerdeki yerini alacaktır”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İspanya: Keşif çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması anlamsız15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:56
  • Trafik denetimleri İskele'de devam edildi15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:09
  • Berlin’den Ankara’ya: "Uluslararası hukuk zeminine dön"15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:45
  • UBP Genel Sekreteri Saner: “Hidrokarbonlardaki haklarımızı teslim etmeyiz”15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:31
  • Sucuoğlu: “İstihdamda engelliler için hassasiyet göstereceğiz”15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:22
  • Özçınar, UCLG-MEWA’da bir dönem daha görev yapacak15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:14
  • Tarım Bakanı Oğuz: “15 Temmuz’daki hain girişimi yeniden lanetliyoruz”15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:10
  • 15 Temmuz 1974... Kıbrıs’ta Faşist Yunan Cuntası Darbesi'nin 45’inci yılı15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:03
  • Alsancak, Lapta ve Karaoğlanoğlu’na yarın elektrik verilemeyecek15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:50
  • Tatar: Uzun vadede yerli işgücü olanaklarının artırılması dışarıya bağımlılığın azaltılmasını istiyoruz15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti