Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için geri sayım sürerken, iki adayın oy kullanma saatleri belli oldu. Her iki adayın da saat 11.00’de oy kullanacağı açıklandı.

UBP’nin adayı, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, oyunu Pazar günü saat 11.00’de, Lefkoşa’da Şht. Tuncer İlkokulu’ndaki 140 numaralı sandıkta kullanacak.

Bağımsız aday, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, aynı saatte oyunu kullanmak üzere Şht. Ertuğrul İlkokulu’ndaki 223 numaralı sandığa gidecek.

Öte yandan YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik ise, saat 12.00’de Şht. Tuncer İlkokulu’ndaki 138 numaralı sandıkta oy verecek.

İKİNCİ TUR

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminin Pazar günü yapılacak ikinci turunda, ilk turda en çok oyu alan iki aday olan UBP adayı Ersin Tatar ve bağımsız aday Mustafa Akıncı yarışacak.

İkinci tur seçim takvimine göre propaganda süresi yarın 18.00’de dolacak.

KKTC'de geçen pazar yapılan ve 11 adaydan hiçbirinin geçerli oyların salt çoğunluğunu alamadığı Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, oy kullanma hakkına sahip seçmen sayısında ilk tura göre 72 artış oldu.

Geçen hafta 198 bin 957 kayıtlı seçmenin 738 sandıkta oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimin ikinci turunda, bir haftalık sürede 18 yaşını doldurarak seçmen hakkı kazanan 72 kişinin daha eklenmesiyle rakam 199 bin 29'a yükseldi.

11 adaylı oy pusulasında tercih yapan seçmenler, bu kez sadece iki adaylı bir pusulayla karşılaşacak ve yine tercih edecekleri adayın adının ve ambleminin altındaki boş kutuya "evet" mührünü, sadece bir kez vurmak suretiyle oy kullanacak. Yasa gereği oy pusulasının ilk sırasında partili aday olan UBP adayı Ersin Tatar'ın, ikinci sırada ise bağımsız aday Mustafa Akıncı'nın adı yer alıyor.

OY KULLANMA 08.00-18.00 ARASI

Oy kullanmaya gidecek vatandaşlar koronavirüs önlemleri gereği maske takmak zorunda olacak. Sandıklarda seçmenlere işlemleri öncesi eldiven verilecek. Seçmenlerin, oy kullanmadan önce kimlik kartı, polis kimlik kartı, pasaport veya sürüş ehliyetini sandık kuruluna sunarak kimliğini ispatlaması gerekiyor.

Oy kullanma işlemi 08.00'de başlayacak ve aralıksız devam ederek 18.00'de tamamlanacak.

YSK, seçim sonucunu ilk tura göre daha da erken saatte, saat 20.00 civarında açıklamayı hedefliyor.

İLÇELERE GÖRE SEÇMEN VE SANDIK SAYILARI

18 Ekim Pazar günü yapılacak seçimde Lefkoşa'da 63 bin 884 seçmen 223 sandıkta; Gazimağusa'da 50 bin 30 seçmen 185 sandıkta; Girne’de 42 bin 933 seçmen 163 sandıkta; Güzelyurt’ta 15 bin 3 seçmen 54 sandıkta; İskele’de 20 bin 310 seçmen 83 sandıkta ve Lefke’de de 6 bin 869 seçmen 30 sandıkta oy kullanabilecek.

Seçmenler, nerede oy kullanacaklarını YSK’nın http://www.mahkemeler.net ve http://ysk.mahkemeler.net adreslerinden NEREDE OY KULLANACAĞIM uygulamasını kullanarak, yeni kimlik çıkarmışlarsa 10 haneli kimlik kartı numaralarını, yeni kimlik çıkarmamışlarsa mevcut 6 haneli kimlik kartı numaralarını girerek, nerede oy kullanacaklarını öğrenebilecekler.

Bu şekilde sonuç alınamaması halinde, 10 haneli yeni kimlik kartı çıkarılmış olsa dahi, olası bir teknik sorun nedeniyle yeni kimlik kartı numarası sisteme kaydedilmemiş olabileceğinden 6 haneli kimlik kartı numarasını girerek, nerede oy kullanacaklarını kontrol edebilecekler.

Yine sonuç elde edilemediği takdirde, ymgenelsekreter@hotmail.com veya yskgenelsekreter@hotmail.com e-mail adreslerinden veya şu telefonlardan öğrenilebilecek

Yüksek Seçim Kurulu: 227 72 77 - 228 92 59

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu: 227 50 86 - 227 30 47- 227 50 87

Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu: 366 02 32 - 366 23 32- 366 40 68 - 366 19 04

Girne İlçe Seçim Kurulu: 815 72 46 - 815 68 70- 815 60 07

Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu: 714 25 92 - 714 65 99

İskele İlçe Seçim Kurulu: 371 35 95 - 371 35 92 - 371 35 80 - 371 35 81

Lefke İlçe Seçim Kurulu: 714 25 93 - 714 65 99

MASKE… ELDİVEN…

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur, koronavirüs salgını nedeniyle ilk turdaki gibi bazı önlemlerle yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim günüyle ilgili aldığı önlemler uyarınca, seçmenler maskeli gidecekleri sandıklarda, burada verilecek eldiveni de takarak oy kullanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu takvimi uyarınca propaganda süreci, Cumartesi saat 18.00’de tamamlanacak ve ardından seçim günü yasakları devreye girecek.

Seçim sandıklarında YSK’nın görevlendirdiği 2 bin 214 sandık görevlisi görev yapacak. Ayrıca ilçe seçim kurulları ve YSK’da çalışacak 444 kişiyle birlikte toplam rakam 2 bin 658 olacak.

Sandıklarda ayrıca adayların ve siyasi partilerin temsilcileri de gözlemci olarak bulunabiliyor.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 104. maddesi uyarınca, Pazar günü saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

Seçim günü, sandık alanları içerisinde veya civarında herhangi bir kişi tarafından aday ve/veya siyasi parti ambleminin veya işaretinin taşınması veya aday veya siyasi partinin propagandasını yapan renkleri çağrıştıran herhangi bir giysi ve/veya emtia ve/veya maske kullanılmasının yasak olduğu belirtildi.

Yasa gereğince, oy verme gününde uyulması gereken diğer yasaklar şöyle:

“Her ne suretle olursa olsun, alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasaktır.

Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silâh taşıyamaz.”

İLK TUR SONUÇLARI

1974 sonrası Kıbrıs Türk halkının devlet başkanlığı veya Cumhurbaşkanlığı için yaptığı onuncu seçim olan geçen haftaki seçim, “ikinci tura kalan dördüncü seçim” ve “en düşük katılımlı seçim” özellikleri taşıyor.

Katılımın yüzde 58.29 olduğu geçen haftaki seçimde 11 adayın oy miktarları ve oranları şöyleydi:

“Ersin Tatar (UBP) 35,872- % 32.34, Mustafa Akıncı (Bağımsız) 33,058- % 29.80, Tufan Erhürman (CTP) 24,075- % 21.71, Kudret Özersay (Bağımsız) 6,365- % 5.74, Erhan Arıklı (YDP) 5,999 - % 5.41, Serdar Denktaş (Bağımsız) 4,627- % 4.17, Fuat Çiner (MDP) 329 -% 0.30, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 282 -% 0.25, Alpan Uz (Bağımsız) 155- % 0.14, Ahmet Boran (Bağımsız) 84-% 0.08, Mustafa Ulaş (Bağımsız) 69-% 0.06”

KKTC Anayasası’nda, Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısıyla ilgili kuralda değişiklik için seçimle birlikte yapılan Anayasa değişikliği halkoylamasından ise “hayır” çıkmış ve değişiklikler yürürlüğe girmemişti.

ADAYLARIN ÖZGEÇMİŞLERİ

ERSİN TATAR KİMDİR?

1960 yılında Lefkoşa'da doğdu. Lise eğitimini İngiltere'de tamamladı. 1982 yılında Cambridge Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 1982-1986 yıllarında İngiltere’de Price Waterhouse'da çalışıp gerekli sınavları geçtikten sonra “Chartered Accountant” ünvanını aldı.

1986-1991 yılları arasında İngiltere'de Polly Peck firmasında Finansman Müdürü olarak, 1991-1992 yılları arasında Ankara'da FMC-Nurol Savunma Sanayi A.Ş'de Finansman Müdürü olarak, 1992-2001 yılları arasında ise İstanbul'da Show TV'de Genel Koordinatör olarak çalışan Ersin Tatar, 1996 yılında KKTC'nin ilk özel televizyon kanalı olan "Kanal T"yi kurdu. 2003 yılında Ulusal Birlik Partisi ile siyasetle tanıştı.

İstanbul'da 1997-2001 yılları arasında Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanlığını yürüten Ersin Tatar, 2001-2003 yılları arasında iki yıl Yenicami Ağdelen Kulübü Başkanlığını yaptı.

19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Eroğlu Hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev alan Ersin Tatar, 27 Mayıs 2010 tarihinde kurulan İrsen Küçük hükümetinde de bu göreve devam ederek, 13 Haziran 2013 tarihine kadar dört yıl süre ile bu görevi yürüttü.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi'nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. Meclis’te sekizinci dönemde Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı yaptı.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Tatar, 22 Mayıs 2019’da kurulan ve Meclis’ten 1 Haziran 2019’da güvenoyu alan UBP-HP Koolisyon Hükümetinde Başbakan olarak görevini sürdürüyor.

MUSTAFA AKINCI’NIN BİYOGRAFİSİ

28 Aralık 1947 yılında Leymosun (Limasol)’da doğan KKTC'nin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu.

1975 yılında oluşturulan Kurucu Meclis’e seçilerek görev yapmıştır. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin ilk seçilmiş başkanı olup, 14 yıl boyunca kesintisiz bu görevi yürüttü.

LTB Başkanlığı sırasında Lefkoşa Rum Belediye Başkanı ile Lefkoşa Kanalizasyon Projesi ve Lefkoşa İmar Planı konularında uzlaşma sağlayarak bu projelerin iş birliği içinde hayata geçmesini sağladı. Bu çerçevede Lefkoşa İmar Planı 1989 yılında 'Dünya Habitat Ödülü'ne, 2007 yılında ise Ağa Han (Aga Khan) Mimarlık Ödülü'ne layık görüldü. 2003 yılında da Lefkoşa Rum Belediyesi eski Başkanı ile yaptıkları çalışmalardan ötürü 'Europa Nostra Onur Ödülü (Medal of Honour)'ne layık görüldü.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin kuruluşunda etkin rol üstlenerek birliğin ilk başkanlığını yaptı.

1987 yılından 2001 yılına kadar Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Genel Başkanlığı görevinde bulundu.

1993 - 2009 yılları arasında da milletvekilliği görevini sürdürü. 1999-2001 döneminde ise Başbakan Yardımcılığı ve Turizm Bakanlığı görevini üstlendi.

Annan Planı döneminde oluşturulan Barış ve Demokrasi Hareketi’nin (BDH) kurucuları arasında yer aldı ve liderliğini üstlendi. Toplumcu Demokrasi Partisi'nin oluşumu ile birlikte başkanlık görevini devretti.

Oxford, Harvard ve Yale üniversiteleri gibi dünyaca tanınmış akademik platformlar ile Chatham House gibi uluslararası forumlarda Kıbrıs konusuna ilişkin konferanslar verip panellere konuşmacı olarak katıldı.

Çeşitli dergilerde makaleleri yayınlanan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 'Belediye Başkanlığı'nda 14 Yıl' isimli kitabı bulunuyor.

2015 Nisan ayında yapılan seçimlerde KKTC'nin 4. Cumhurbaşkanı olan Mustafa Akıncı, iyi derecede İngilizce biliyor. Evli olan Cumhurbaşkanı Akıncı, üç çocuk ve dört torun sahibidir.