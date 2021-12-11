  • BIST 2.035,48
  • Altın 788.72784
  • Dolar 13.8827
  • Euro 15.7135
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Tatar: Daha Adil Bir Vergi Sistemi Ve Ekonominin Kayıt Altına Daha Da Alınması Döviz Krizinin Yarattığı Sıkıntıları En Kısa Zamanda Aşmamızı Sağlayacak

» »
Tatar: Daha Adil Bir Vergi Sistemi Ve Ekonominin Kayıt Altına Daha Da Alınması Döviz Krizinin Yarattığı Sıkıntıları En Kısa Zamanda Aşmamızı Sağlayacak
Tatar: Daha Adil Bir Vergi Sistemi Ve Ekonominin Kayıt Altına Daha Da Alınması Döviz Krizinin Yarattığı Sıkıntıları En Kısa Zamanda Aşmamızı Sağlayacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçim sonrası Meclis’te uzlaşılacak daha adil bir vergi sistemi, ekonominin kayıt altına daha da alınması ve enflasyon muhasebesinin ilkelerine yaşadığımız özel koşulları da göz önünde bulundurarak riayet etmenin; döviz krizinin yarattığı sıkıntıları en kısa zamanda aşmamızı sağlayacağını söyledi.

“KTTO Sektörel Vergi Onur Ödülleri Gecesi’nde, pandemi sürecinde iş dünyasının, birlik içinde ekonominin ayakta durabilmesi için yaptığı fedakârlık ve katkılara bir kere daha yakinen şahit oldum, geleceğe umutla bakabilmenin özgüveniyle neleri başarılabileceğimize bir kere daha kanaat getirdim” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Etkinlikte, Sn. Maliye Bakanı ve müsteşarına çağrıda bulunarak, içinden geçmekte olduğumuz olağan üstü koşullarda, reel olarak bazı bilançolarda döviz varlıklarının büyük bir kâr kaynağı olarak gösterilerek döviz birikimleri olanlardan vergi almanın insaflı olmayacağını altını çizdim. Ayrıca, döviz borcu olan işletmelerin de var olduğu gerçeğinden yola çıkılarak, bulunacak bir orta nokta ile bir tarafın kârının bir tarafın adaletsizliği olmadan gerekli düzenlemelerin yapılmasının ivediliğini belirttim.” Ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Olağanüstü bir durumdan geçtiğimiz şu günlerde, iş dünyasında adaletli bir vergi sisteminin yaşam bulması için Yüce Meclisimizde temsil edilen siyasi partilerin uzlaşma ve ortak çalışmasıyla gereken çalışmaların seçim sonrası yapılacağına inanıyorum. Pandemi öncesi Maliye’nin gelirlerindeki artış, ekonominin kayıt altına alınması ve vergilendirilmeyen gelirlerin vergilendirilmesinin önemini bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Birlik ve beraberlik sayesinde, ilgili paydaşların konsensüsü ile yarattığımız özel kredi koşulları, pandemi dönemi sıkıntılarına rağmen ekonomiyi ayakta tutmayı başarmamızı beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda, yaratılacak daha adil bir vergi sistemi, ekonominin kayıt altına daha da alınması ve enflasyon muhasebesinin ilkelerine yaşadığımız özel koşulları da göz önünde bulundurarak riayet etmek;  döviz krizinin yarattığı sıkıntıları en kısa zamanda aşmamızı sağlayacaktır. Buna inancım tamdır.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Rum Yönetimi -Katar ortaklığı: 5’inci parsel için sözleşme11 Aralık 2021 Cumartesi 10:12
  • 3 yaralı var!11 Aralık 2021 Cumartesi 10:01
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Kararları Açıklandı10 Aralık 2021 Cuma 20:52
  • Tüm Parasal Hükümlerle Konut Ve İş Yerlerinin Tahliyesine İlişkin Hükümlerin Tahsilatı Ve İcrası Ertelendi10 Aralık 2021 Cuma 20:02
  • 210 Yeni Vaka10 Aralık 2021 Cuma 19:41
  • Önal: Bankalarımızda 12’den Sterlin Satışı Yoktur10 Aralık 2021 Cuma 19:36
  • Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği: Sivil Toplumun İhtiyaçlarına Cevap Veren Politikalara İhtiyacımız Var10 Aralık 2021 Cuma 19:25
  • KIB-TEK, 10 Milyon Dolar Borçlanıyor10 Aralık 2021 Cuma 18:53
  • Dışişleri Bakanlığı Rum Tarafının Doğu Akdeniz’deki Tek Yanlı Faaliyetleri Hakkında Açıklama Yaptı10 Aralık 2021 Cuma 18:50
  • Tatar: Resmi Müzakerelere Geçilebilmesi İçin Egemenliğimizin Kabul Edilmesi Gerekir10 Aralık 2021 Cuma 18:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti