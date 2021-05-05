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Tatar dahil 160 bin Kıbrıslı Türk, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı çıktı

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Cenevre’deki Kıbrıs zirvesinde “ayrı devlet” tezini masaya koyan Kıbrıs Türk tarafı heyeti üyelerinin çoğunun aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduğu açıklandı.
Tatar dahil 160 bin Kıbrıslı Türk, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı çıktı

Cenevre’deki Kıbrıs zirvesinde “ayrı devlet” tezini masaya koyan Kıbrıs Türk tarafı heyeti üyelerinin çoğunun aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduğu açıklandı.

“KKTC Bakanlar Kurulu”ndaki 11 bakandan 9'unun Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik ya da pasaportu olduğu da duyuruldu.

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in paskalya mesajında Kıbrıslı Türklere yönelik “sevgili yurttaşlarım” hitabı ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın buna itirazı eski bir tartışmayı yeniden alevlendirdi.

‘Kıbrıslı Türk lider” olarak müzakere masasına oturan Ersin Tatar dahil Kıbrıs Türk heyeti üyelerinin çoğunluğunun Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduğu bilgisi yeniden paylaşıldı.

Yeni Düzen gazetesinin haberine göre Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortaklığından kaynaklanan temel hakkı “kimlik” ve “pasaport” rakamları adanın güneyinde farklı farklı basına yansıdı.

 

GÜNEYDE MEDYANIN GÜNDEMEDİNDE
Kıbrıs’ın güneyinde devlet televizyon PIK’in yanısıra neredeyse tüm gazeteler, 160 binden fazla Kıbrıslı Türkün, Kıbrıs Cumhuriyeti Kimlik Kartı sahibi olduğu bilgisini paylaştı. Ancak bu veriler herhangi bir resmi kaynağa dayandırılmadı.

RİK'in dün akşam saat 20.00'de yayınladığı haber bültenine göre, 160 bin Kıbrıslı Türk, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği ya da pasaportu taşıyor.

120 bin Kıbrıslı Türk’ün ise doğum belgesi gibi diğer belgelere sahip olduğu da bildirildi.

BAKANLAR KURULUNDAN 9 KİŞİ

“KKTC Bakanlar Kurulu”ndaki 11 bakandan 9'unun Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik ya da pasaportu olduğu duyuruldu.

PIK (Rik) Televizyonu ve Politis, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu sahibi Kıbrıslı Türklerin sayısını 160 bin olarak verirken, Alithia ise 360 bin rakamını ortaya koydu.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, 97 bin Kıbrıslı Türkün, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olduğunu açıklamıştı.

200 bini aşkın Kıbrıslı Türkün, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden doğum, ölüm, evlenme belgesi ya da seçmen kartına sahip olduğu da açıklandı.

Fileleleftheros gazetesi, Ersin Tatar’ın milliyetçi ve ayrılıkçı söylemlerine dikkat çekerek, KKTC’nin hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakanı’nın “Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı” olduğu gerçeğine dikkat çekildi.

Tatar’ın söylemleri sonrasında özellikle de “Tatar’ın 11 bakanından 9’unun Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu var” yorumları öne çıktı.

“Kıbrıs asıllı” olarak kabul edilen ve 1974 öncesinde Kıbrıs’ta doğanlar ya da onların çocuklarına 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşmasından kaynaklanan hakları nedeniyle Kıbrıs kimliği ve pasaportu veriliyor. Ancak, adaya savaş sonrası göç edenler ya da karma evliliklerden doğan çocuklarla ilgili ise tartışma yaşanıyor, bu kişilere Kıbrıs kimlik ya da pasportu verilmiyor; uluslararası tanınmış limanlardan adaya giriş ya da ‘tanınmış bir ülkede evlilik’ koşulu aranıyor.

Kıbrıs Türk öğretmen sendikaları, adanın kuzeyinde "Kıbrıs Cumhuriyeti Vatandaşlık Sorunları"yla ilgili hem yerel hem de uluslararası mahkemelerde bu yönde bir mücadele sürdürüyor.

Haberde aktarılana göre, bu yöndeki mağduriyetler şu başlıklar altında dikkat çekiyor:

1- 1920’li 1930’lu yıllarda Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye gidenlerin çocuklarının uğradığı sorunlar, 1930’lu yıllarda Filistin’e evlenip giden Kıbrıslı Türk kadınların 1948’deki İsrail’deki savaştan sonra Kıbrıs’a dönmeleri ile beraber onların çocuklarının, torunlarının yaşadığı sorunlar,

2- 1960 yılından sonra Türkiye ve diğer ülkelerde evlenip ülkemize gelen ve burada yaşayan bir türlü vatandaş olamayan insanların yaşadığı sorunlar,

3- 1974 sonrası Türkiye’den tarımsal iş gücü olarak adaya getirilip daha sonra Kıbrıs’a yerleştirilen insanlarla evlenen insanlar ve ailelerinin yaşadığı sorunlar...

Özellikle babaları 'Kıbrıs uyruklu' olmayan çocuklar ciddi sorunlar yaşıyor.

Karma evliliklerle birlikte Türkiye’den gelen ailelerin Kıbrıs’ta da doğan çocukları ve onların çocuklarına dahi “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliği verilmiyor.

Kıbrıslı Rumlar makamlar bu durumu “yasal olmayan limanlardan adaya giriş” ya da “Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğüne” bağlıyor.

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