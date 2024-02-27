Tatar DAÜ ile ilgili sıkıntıların aşılacağını söyledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel’in DAÜ ile ilgili sıkıntıların aşılması için toplantı gerçekleştirdiğini ve toplantıda sıkıntıların aşılması için bir takım kararlar alındığını açıkladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)’de yaşanan sıkıntıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel’in DAÜ ile ilgili sıkıntıların aşılması için toplantı gerçekleştirdiğini söyledi.

Toplantıyla ilgili konuşan Tatar, DAÜ rektörüne hükümetin destek sağlaycağını belirterek, sıkıntıları ortadan kaldıracak bir takım tedbirlerin alındığı söyledi.

Yeşillenme hastalığıyla ilgili de konuşan Tatar, Türkiye ile birlikte konuyla ilgili denetimlerin başlayacağı ve gerekli çalışmların yapılacağını söyledi.

İhracat kanallarının nasıl açılağı konusunda çalışmalara başlandığını açıklayan Tatar konuşmasına şöyle devam etti:

“Narenciye demek Güzelyurt’un geleceği demek. Çok önemli çalışmalar yapmış bulunan bu sekötürün bizdeki önemi çoktur. Bu sektöre hizmet eden kişilerin yaşadığı sıkıntıkların aşılması ve tedbirlerin alınması için hükümet çalışmalara başladı. Eski bir maliye bakanı olarak, bütün meseleleri en yakından takip etmek elbetteki görevimdir.”