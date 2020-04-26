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Tatar, DAÜ’den ekonomik tablo ve sıkıntıların aşılması için yapılması gerekenler konusunda bir rapor istedi

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Tatar, DAÜ’den ekonomik tablo ve sıkıntıların aşılması için yapılması gerekenler konusunda bir rapor istedi
Tatar, DAÜ’den ekonomik tablo ve sıkıntıların aşılması için yapılması gerekenler konusunda bir rapor istedi

Başbakan Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde ortaya çıkan ekonomik tablo ve sıkıntıların aşılması için yapılması gerekenler konusunda bir rapor hazırlamasını istedi.Başbakan Tatar, Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel başkanlığında, Prof. Dr. Mustafa Besim, Prof. Dr. Ersun İşçioğlu,  Doç. Dr. Hasan Güngör’den oluşan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden bir heyeti kabul ederek görüştü.

 Görüşmede, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinden normalleşmeye hangi aşmalarla geçeceği üzerinde duruldu ve üniversite tarafından bu konuyla ilgili olarak hazırlanan rapor Başbakan Tatar’a sunuldu. Görüşmede ayrıca üniversitenin genel ekonomi sorunlarının kısa ve orta vadede nasıl aşılabileceği de ele alındı ve komite tarafından bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında Başbakan’a bilgi verildi.

 Başbakan Ersin Tatar da, heyete Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ülke için taşıdığı önemin bilincinde olduklarını, bu nedenle DAÜ’nün Kovid-19 ile mücadele sonrası yeni bir atılım sürecine girmesini ve sorunlarını aşarak çok daha güçlü bir noktaya gelmesini istediklerini belirtti.

Başbakan Tatar,  Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde ortaya çıkan ekonomik tablo ve sıkıntıların aşılması için yapılması gerekenler konusunda bir rapor hazırlamasını da istedi.

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