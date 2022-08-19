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Tatar, DAÜ’yü ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gazimağusa programı çerçevesinde bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni ziyaret etti.
Tatar, DAÜ’yü ziyaret etti

Rektör Prof Dr Aykut Hocanın ve Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk ile görüşen Cumhurbaşkanı bu yıl DAÜ’yü tercih edenlerinin sayısının artmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni ziyaret ederek Rektör Prof Dr Aykut Hocanın ve Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk ile görüştü.

Ziyarette konuşan Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof Dr Aykut Hocanın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar‘ı üniversitede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni eğitim yılına yönelik öğrenci kayıtlarıyla ilgili bilgi verdi.

Üniversitenin bu yıl tarihinin en yüksek doluluk oranına ulaştığını belirten Hocanın, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ülke içinde de en çok tercih edilen okul olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk de, pandemi sürecini üniversitenin büyük başarıyla atlattığına işaret ederek, “Türkiye çapında ikinci ülke çapında birinci sıradayız bu bizim için övünç kaynağıdır” dedi.

Üniversitenin mali sürdürülebilirlik için devlet desteğine ihtiyacı olduğunu ifade eden Özcenk, ” yardımlarınızı bekleriz” dedi.

Cumhurbaşkanı ErsinTatar ise Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin adını stratejik bir konum olan Doğu Akdeniz’den aldığına vurgu yaptı.

Bu yıl açıklanan kayıt rakamlarının çok sevindirici olduğuna değinen Cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin başarısı gurur verici olduğunu kaydetti.

Ülke ekonomisi acısından da üniversitenin başarısına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, başarının istikrarlı sekilde devam etmesini temenni etti.

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