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Tatar: Davetlere gitmeye devam edeceğim

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Gaziantep'te temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu gece saat 22.00 sıralarında yurda döndü. 
Tatar: Davetlere gitmeye devam edeceğim

Gaziantep'te temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu gece saat 22.00 sıralarında yurda döndü. 

Tatar, Türkiye ziyaretlerinde yürüttüğü çalışmaların ülke ve ülke ekonomisi yararına olduğunu vurgulayarak, "gezmeye gittiği" yönündeki eleştirileri kınadı. 

Ercan Havalimanı'nda KTAMS tarafından protesto edilen Tatar, yaptığı açıklamada, eylem veya eleştirilerin kendini yolundan şaşırtamayacağını ifade etti.  

Türkiye temaslarının ülkeye öğrenci ve turist akışı ile yatırımlar olması için yaptığını anlatan Tatar, bu temasların ülkeye büyük fayda sağlayacağına olan inancını yineledi.

"Gezmeye gittiği" yönündeki eleştirileri kabul etmeyerek kınayan Tatar, bu ziyaretinde kendisine Ticaret Odası Başkanının eşlik ettiğini hatırlattı ve "Bundan sonraki ziyaretlerimde de ekonomik örgüt temsilcilerini heyetimde görmekten mutluluk duyarım" dedi.

Tatar, ülkedeki işleri aksatmadan davetlere gitmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Yenidüzen

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