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Tatar “ devlet vatandaşın mağduriyetini gidermelidir”

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar bugün aşırı yağışlardan zarar gören Yeşilköy ve civarında incelemelerde bulundu.
Tatar “ devlet vatandaşın mağduriyetini gidermelidir”

Tatar, incelemeleri sonrasında yaptığı açıklamada “ Devlet’in halkın mağduriyetini gidermesi gerektiğini” vurguladı.

“ Gecikilmeden hareket geçilmesinin, halka sıkıntı yaşatılmamasının sosyal ve ekonomik önemine” işaret eden Tatar, “ hiç kimse kaynak yok demesin. Böyle günlerde halkın yarasını saracak kaynak mutlaka sağlanmalıdır” dedi.

UBP Genel Başkanı Tatar’ın  Yeşliköy ziyaretine bazı milletvekilleri ile UBP İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan da katıldı.

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