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Tatar, “Devlete bizlere Anavatan Türkiye’ye güvenin, gelecek çocuklarımızın ve gençlerimizindir”

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Tatar, “Devlete bizlere Anavatan Türkiye’ye güvenin, gelecek çocuklarımızın ve gençlerimizindir”
Tatar, “Devlete bizlere Anavatan Türkiye’ye güvenin, gelecek çocuklarımızın ve gençlerimizindir”

Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, milletvekilleri ve diğer kurum, kuruluş, siyasi parti, dernek yetkilileri katıldı.

Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, buruk da olsa bugün TBMM’nin 103. Yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladıklarını söyledi.

Tatar, bugünün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği önemli bir gün olduğuna işaret ederek, “KKTC olarak çocuklarımıza, bağımsızlık ve egemenliğimize büyük önem veriyoruz… Kıbrıs’ta egemenliğimiz, eşitliğimiz, iki devletli çözüm kabul edilirse geleceğimiz, çocuklarımız sürdürülebilir bir teminat altına alınır. Bu yönde ortaya koyduğumuz yeni siyasetimiz dünyada kabul görüyor” diye konuştu.

Bugün buruk olduklarını çünkü 6 Şubat depreminde çocukları ve vatandaşları kaybettiklerini, Türkiye’de de binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Tatar, yaşamını yitirenleri andı, acılı ailelere sabırlar diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çocuklara seslenerek, “Devlete bizlere Anavatan Türkiye’ye güvenin, gelecek çocuklarımızın ve gençlerimizindir” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tüm ilçelerde törenler gerçekleştiriliyor.

 

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