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Tatar: Devleti yıpratmak için yapıyorlar

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TDP Genel Başkanı Mine Atlı’yı kendisine hakaret ettiği için polise şikayet ettiğini belirterek, “Ben çok demokrat bir kişiyim, eleştiriye hep açığım ama bunlar kasıtlı yapılmaktadır. Devleti yıpratmak için yapıyorlar” dedi.
Tatar: Devleti yıpratmak için yapıyorlar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı’yı polise şikayet etmesi üzerine başlayan mahkeme sürecine ilişkin Evrensel Kıbrıs’tan Rana Sarro’ya bir açıklama yaptı.

Atlı’yı sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle polise şikayet eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Ben çok demokrat bir kişiyim, eleştiriye hep açığım ama bunlar kasıtlı yapılmaktadır. Devleti yıpratmak için yapıyorlar. Örneğin yine hakkında dava açtığım Kubilay Özkıraç da bana ‘soytarı’ dedi. Bu hakaretler üzerine yasal yola başvurma hakkım yok mu?” diye sordu.

Tatar, Atlı’nın kendisine ‘vatan haini’, ‘şerefsiz’ ve ‘namussuz’ dediği için yasal yollara başvurduğunu da belirtti.

NE OLMUŞTU?

TDP Genel Başkanı Mine Atlı, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik birtakım açıklamalarda bulunmuştu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, polise giderek, şikayetçi olmuştu.

Atlı, 23 Mayıs Pazartesi günü mahkeme huzuruna çıkarılmış ve 50 bin TL'lik kefalete bağlanmıştı.

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