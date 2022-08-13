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Tatar: "Devletimiz her geçen gün gelişmektedir" dedi

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Cumhurbaşkanı Tatar, GKK 4. Piyade Alay Komutanlığı görev ve sancak devir teslim törenine katıldı.
Tatar: "Devletimiz her geçen gün gelişmektedir" dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “ Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde bölgedeki ulusal çıkarlar ve milli menfaatlerimizin en iyi şekilde korunması milletimize olan en büyük sorumluluğumuzdur” dedi.

Tatar, dün akşam, Gazimağusa Gülseren Kışlası’nda yer alan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) 4. Piyade Alay Komutanlığı görev ve sancak devir teslim törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada, sancak devir töreninde sancağı devreden Albay Mehmet Ali Akbaş’a çalışmaları dolayısıyla tebrik ederken, devralan Albay Ömer Bulut’a da başarı diledi.

1 Ağustos 1958’de kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) ada genelinde Kıbrıs Türk halkının Rum-Yunan ikilisinin adayı Yunanistan’a bağlama girişimleri karşısında önemli bir savunma gücü sağladığını anımsatan Tatar, TMT’nin düzenli bir ordu olarak 1 Ağustos 1976’dan beri Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetler vermekte olduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile iyi ilişkiler içindeki GKK'nın KKTC’nin karada, denizde ve havada savunmasında ve Kıbrıs Türk halkının geleceği için büyük bir başarı olduğunu belirten Tatar, ağustos ayının şerefi ve şanı ile bulunduğu topraklarda direnen Kıbrıs Türk halkı için tarih ve mücadele anlamında önemli bir ay olduğuna işaret etti. Kıbrıs Türk halkının 1974’ten sonra barış, huzur ve güvenlik içinde yaşamaya devam ettiğini dile getiren Tatar, “Tüm bunlar Kıbrıs Türk halkının erdemidir, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle büyük başarısıdır” dedi.

“Bugün Doğu Akdeniz’de devlet sahibiyiz ve devletimiz her geçen gün gelişmektedir” diyen Tatar, her türlü sıkıntıya rağmen yine Anavatan Türkiye’nin desteğiyle KKTC'de ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmelerin devam ettiğini kaydetti.

Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle gittiği Konya ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmede Anavatan Türkiye’nin desteğiyle Kıbrıs Türk halkının güvenlik içinde yaşamını sürdürmesinin önemini dile getirdiğini ve bir millet üç devlet olarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin de açık destek vermesiyle Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin bir adım ileri gittiğini belirtti.

Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetleri için Abdülhamid Han gemisinin seyrinin başlamasının önemine işaret eden Tatar, Abdülhamid Han'a eşlik eden üç gemiye şehit Murat, Hakan, Kutsi'nin isimleri verilmesinin anlam ve önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde bölgedeki ulusal çıkarlar ve milli menfaatlerimizin en iyi şekilde korunması milletimize olan en büyük sorumluluğumuzdur” diye konuştu.

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