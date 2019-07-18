Tatar dini vakfın kütüphanesinin açılışını yaptı, halk tepki gösterdi

Vakıf Başkanı, Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun açılışta yaptığı konuşmada, vakfın iki bin yılında rahmetli annesi Suna Atun tarafından kurulduğunu söyledi

Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında, rahmetli Suna Hanım’ın çalışmalarını yakinen takip ettiğini ve zamansız ölümünün kendini çok üzdüğünü belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın kültürüne, dinine, değerlerine sahip çıkan bir halk olduğunu söyledi.

Okunan duanın ardından kitap evinin açılış gerçekleştirildi. Kitap evinde dini kitaplar satılacak.

Açılış sonrası çekilen fotoğraflarda Afrika gazetesine saldırı ve meclis çatısına çıkmaktan hüküm giyen Mehmet İpek'in de olması dikkat çekti

Dinci vakfın kitapevi açışılan katılan Tatar'a ise tepkiler gecikmedi. Bir çok vatandaş Başbakanlık paylaşımına yorumlarıya tepki gösterdi.