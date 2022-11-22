Tatar Diyarbakır yolcusu

Tatar, saat 17.40'da Diyarbakır'a gitmek üzere Ada'dan ayrılacak.
Ersin Tatar, yarın kentin merkez ilçesi Bağlar'da adının verildiği parkın açılışına katılacak.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçtiğimiz yıl temmuz ayında da Diyarbakır'ı ziyaret etmişti.
Tatar, saat 17.40'da Diyarbakır'a gitmek üzere Ada'dan ayrılacak.
Ersin Tatar, yarın kentin merkez ilçesi Bağlar'da adının verildiği parkın açılışına katılacak.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçtiğimiz yıl temmuz ayında da Diyarbakır'ı ziyaret etmişti.
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