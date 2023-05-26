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Tatar: Doğal afetlerde müdahale için her zaman hazır olunmalı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) tarafından düzenlenen “Yaşanan, karşılaşılacak, muhtemel doğal afetler, felaketler için eğitim ve tedbirler çalıştayına” katıldı.
Tatar: Doğal afetlerde müdahale için her zaman hazır olunmalı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar çalıştayda yaptığı konuşmada, kaza ve doğal afetin ne zaman gerçekleşeceğinin belli olmadığını ifade ederek, müdahale etmek için her zaman hazır olunması amacıyla düzenlenen çalıştayın önemine dikkat çekti.

Gençlerin teknolojiyi öğrenme yetenekleri ve kullanma kabiliyetinin üst düzeyde olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin alacakları eğitimle başarılı müdahalelerde bulunacaklarını ifade etti.

Arama-kurtarma ekiplerinin ülke yanında yurt dışında da çalışmalara katılabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, insanlık için katkıda bulunulacak çalışmalarla tanıtım yapılacağını ve uluslararası toplumda itibar sağlanacağını vurguladı.

Ülkedeki üniversitelerin Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi altında toplanmasının önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, üniversiteleri bir çatı altında toplayan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay Avcı ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Temennisinin doğal afetlerin yaşanmaması olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, çalıştaya katılanları kutlayarak başarılar diledi.

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