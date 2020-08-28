Tatar: Doğu Akdeniz bir Türk gölüdür. Yaşananlar uluslararası hukuka aykırı

Başbakan Ersin Tatar, TRT Haber’e konuk olarak, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler ve Yunanistan’ın attığı adımları değerlendirdi.

Başbakan Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte takip ettiklerini ve bu durumdan çok rahatsız olduklarını ifade ederek, Rum – Yunan ikilisinin her zaman yine Kıbrıs Türk tarafını dışlamaya çalıştığını belirtti.

Tatar, adada iki eşit halk olduğunu anımsattı ve Güney Kıbrıs’ın 1960’lardan bu yana yetkisiz ve hukuksuz hareketlerle; uluslararası anlaşmalar ile Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı adımlar atmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Adada 3 garantör ülke bulunduğunu ifade eden Başbakan, bunlardan İngiltere’nin üsler dışında bölgeden elini çektiğini ve AB’den de çıkacağını anımsatarak, bunu fırsat bilen Rum – Yunan ikilisinin süreci farklı bir eksene çekmeye çalıştıklarını anlattı.

Doğu Akdeniz’in bir Türk gölü olduğunu söyleyen Başbakan Ersin Tatar, “Yapılan tatbikatlar ve girişimlerin hiçbiri uluslararası hukuka uygun değildir ve asla kabul edilemez” dedi.

Fransız uçaklarının bölgedeki varlıklarının da açık ve net bir ihlal olduğuna işaret eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin gerekli cevapları verdiğini, Türk tarafının her zaman barıştan yana olduğunu belirtti.