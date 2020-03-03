  • BIST 111.207
  • Altın 320,668
  • Dolar 6,0813
  • Euro 6,7957
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Tatar: Doğu Akdeniz’de hakların korunması için hep birlikte hareket etmeliyiz

»
Tatar: Doğu Akdeniz’de hakların korunması için hep birlikte hareket etmeliyiz
Tatar: Doğu Akdeniz’de hakların korunması için hep birlikte hareket etmeliyiz

Başbakan Ersin Tatar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gitti.

Tarihi Kayseri Kalesi’ni ziyaret eden başbakan Tatar, ardından da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahar Kalkanı Harekatı’nı değerlendiren Tatar, Mehmetçiğe harekatta başarılar diledi.

Tatar, “Tüm dualarımız onlarla. Türkiye’ye yapılan bu saldırıları kınıyoruz. Önemli olan Türkiye’mizin güvenliği, Türk milletinin bekası. Bu coğrafyanın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin selameti için, barış ve huzurumuz için Türkiye’nin güçlü olması lazım. Dolayısıyla dualarımız Türkiye ile. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Biz de Kıbrıs’ta çok üzüldük, çok acı çektik. Türk ulusuna başsağlığı diliyoruz, hepimizin başı sağolsun. Bu uzun vadeli bir mücadele. Türk milleti de bu mücadelesini vermektedir. Kıbrıs’ta da biliyorsunuz yıllardır bir mücadele veriyoruz. Tarihten gelen haklarımızın korunması adına mücadele ediyoruz” dedi.

Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinerek, Doğu Akdeniz’de hakların korunması için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Burada atılacak adımların önemine dikkati çeken Tatar, “Çünkü günün sonunda büyük uluslararası çıkarlar, ulusal menfaatler söz konusudur. Son zamanlarda Doğu Akdeniz’deki bazı çalışmalar, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşleri doğrultusunda yapılan hamleler, son olarak Libya ile yapılan anlaşma, bütün bunlar Doğu Akdeniz’deki haklarımızın daha da perçinlenmesi için, korunması için atılan çok önemli adımlardır. Dolayısıyla biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bütün bunları yakından izliyoruz. Halklarımızın menfaatlerini korumak için birlik ve beraberlik içinde hareket etmek durumundayız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine ise Başbakan Tatar, Kıbrıs’ta 26 Nisan’da cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu hatırlattı ve “O da aday, ben de adayım. Dolayısıyla bütün bunları halk değerlendirecektir” dedi.

Başbakan Tatar, kendisinin siyasetinin her zaman Türkiye ile beraber hareket etmek, Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içinde olmak olduğunu söyledi.

Tatar, “Türkiye her zaman Kıbrıs Türk’ünün yanında olduğunu, sadece 1974’te değil, ondan öncesinde de. Kıbrıs Türkü emperyalist güçlere karşı Rum, Yunan ikilisine karşı kahramanca bir diriliş mücadelesi verdi. Türkiye her zaman bizim yanımızda olmuştur, bir daha Kayseri’den Türk milletine olan bağlığımızı ve minnet duygularımızı ifade etmek istiyorum. Biz aynı milletin evlatları, aynı millet iki devlet.Bu anlayışla siyasetimizi yürütüyoruz. Bütün bu manevi değerlere, ulusal çıkarlarımıza önem veriyoruz. Kıbrıs’ta da onurlu bir yaşam mücadelesi veriyoruz” şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Bir kırılma noktaasındayız01 Mart 2020 Pazar 14:59
  • Özersay: “Bölgede şartlar değişiyor, her şeye Kıbrıs sorunu odaklı bakmaktan vazgeçmeliyiz”01 Mart 2020 Pazar 13:51
  • Cumhurbaşkanlığı seçim yasakları bugün başladı01 Mart 2020 Pazar 11:33
  • Akıncı: “Üniversiteler özerk ve bağımsız olmalı”29 Şubat 2020 Cumartesi 15:47
  • Seçim yasaklarına saatler kala.. CAS çalışanı 45 kişi kamuda işe başladı. HP Hükümetten çekilecek mi?29 Şubat 2020 Cumartesi 12:29
  • Akıncı: Anayasa değişikliği Meclis tarafından imzama gönderilirse onaylayacağım27 Şubat 2020 Perşembe 16:01
  • Akıncı, Uluçay, Tatar ve Şefik’le bir araya geldi27 Şubat 2020 Perşembe 13:29
  • Baraka'nın Cumhurbaşkanlığı Seçimlerindeki Tavrını Açıkladı27 Şubat 2020 Perşembe 11:56
  • KSP ile YKP Cumhurbaşkanlığı seçimleri için anlaşamadılar27 Şubat 2020 Perşembe 11:30
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün Uluçay, Tatar ve Şefik’le görüşüyor27 Şubat 2020 Perşembe 10:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti