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Tatar: "Doğu Akdeniz’de konjonktür değişti, KKTC’nin değeri ve statüsü arttı"

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Tatar, Dış Basın Birliği Başkan ve üyeleri ile gerçekleştirdiği online görüşmede, Kıbrıs konusunda gelinen son aşama ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Tatar: "Doğu Akdeniz’de konjonktür değişti, KKTC’nin değeri ve statüsü arttı"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dış Basın Birliği Başkan ve üyeleri ile online görüşme gerçekleştirerek, Kıbrıs konusunda gelinen son aşama ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyareti öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda artık yeni bir vizyon ve yeni bir politika olduğunu ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde de halkın kendisini seçmesi ile bu konudaki iradesini ortaya koyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Ben bir misyon ve bir görev yürütmekteyim. Ben tecrübelerimle, anılarımla, kayıtlı bulunan bir takım makalelerle Denktaş Okulundan yetişme biriyim. Sayın Dr. Küçük’ün müsteşarı olan dedem rahmetli Celal Müftüzade ile de buralara küçükken çok geldim. 1960 yılında Kıbrıs meselesinin içine doğmuş biriyim. Kıbrıs meselesinin özünü çok iyi biliyorum. Önemli olan bir siyaseti onurlu olarak temsil etmektir ve bunun arkasında durabilmektir” dedi.

Güçlü bir ekiple çalıştığını belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendi ekibinin Sayın Çavuşoğlu’nun ekibi ile bugün toplantılar gerçekleştirdiklerini belirterek, yarın Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile bir takım değerlendirmelerde bulunacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Benim siyasette olduğum ilk günden beri görüşüm bellidir. Kıbrıs Türk halkının varlığının bu topraklarda devam edebilmesi için garantör Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte oluşturacağımız politikanın dünya gündemine taşınmasıdır. Benim ilk günden beri murat ettiğim bu noktaya gelmekti. Çok bahtiyarım ki böyle bir noktaya gelmiş bulunmaktayız” dedi.

Federasyona dayalı bir uzlaşının Crans Montana’da 11 gün süren görüşmelerin ardından son bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının Annan Planı’nda gösterdiği fedakarlığa ve yine  Crans Montana’da Kıbrıs Türk tarafının tüm esnekliğine ve garantörlüklerin dahi masaya taşınmasına rağmen sonuçlanmadığını ve masanın devrildiğinin altını çizdi.

Federasyona giden tüm yolların denendiğini ve tükendiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Rumların amacının, Kıbrıslı Türkleri Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama yapmak, kendi egemenliklerini devam ettirmek ve Türkiye’yi adadan çıkarmak olduğunu ifade etti.

 Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:

“Bizim en büyük gücümüz Anavatan Türkiye’dir. Türkiye’nin bölgede artan önemi ve bizlere verdiği destek çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti de yeni politikamızı yüzde yüz desteklemektedir. İki egemen eşit ve yan yana yaşayan iki ayrı devlet modelinin altında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır, Kıbrıs Türk halkının hakları vardır. Biz bunları 5+BM görüşmesinde aktaracağız ve ilgili aktörlerin dikkatine getireceğiz”.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de konjonktürün değiştiğini ve KKTC’nin de değerinin ve statüsünün arttığını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının 5+BM toplantısında Türkiye ile aynı masada olmasının Kıbrıs Türk tarafının ne kadar güçlendiğini göstermesi bakımından önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, bir anlaşmaya ancak Kıbrıslı Türklerin huzurunu ve güvenliğini gözeten ulusal onurumuz temelinde varılabileceğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ifade ettiği gibi ulusal ve onurlu siyasete onay veren halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile istişare içerisinde süreci yürüttüklerini ve BM’nin arabulucu değil, iyi niyet misyonu çerçevesinde tarafları bir araya getiren taraf olduğunu ifade etti.

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