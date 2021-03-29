  • BIST 1.393
  • Altın 451,388
  • Dolar 8,1836
  • Euro 9,6405
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA5078 test yapıldı, 17'si yerel 35 pozitif vaka

Tatar DP heyetini kabul etti

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayrıresmi toplantısı öncesinde Meclis’te temsil edilen siyasi partileri bilgilendirme toplantılarına bugün DP heyeti ile devam etti.
Tatar DP heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayrıresmi toplantısı öncesinde Meclis’te temsil edilen siyasi partileri bilgilendirme toplantılarına bugün DP heyeti ile devam etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, DP Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı ve DP’li eski bakan Dr. Mustafa Arabacıoğlu’nu kabul etti.

Toplantıda müzakere heyeti de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, yarın ise YDP heyeti ile bir araya gelecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 8009 test yapıldı, 7'si yerel 17 pozitif vaka29 Mart 2021 Pazartesi 18:47
  • Amcaoğlu:Okulların tamamen açılması için 45 yaş ve üzerinin aşılanması gerek29 Mart 2021 Pazartesi 18:21
  • BAGEP panel düzenledi29 Mart 2021 Pazartesi 18:10
  • Mağusa’da yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak29 Mart 2021 Pazartesi 18:09
  • Cumhurbaşkanı Tatar’a saldıranlar halkı ve UBP’yi karşılarında bulacaklardır29 Mart 2021 Pazartesi 18:04
  • Girne’nin bazı bölgelerinde yarın 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak29 Mart 2021 Pazartesi 18:00
  • Özersay:Ülkede sanatçılar faaliyetlerini sürdüremezken, dizi çekiminde bu kurallara uyulmuyor29 Mart 2021 Pazartesi 17:57
  • 2020’de bütçe 536,2 milyon TL açık verdi29 Mart 2021 Pazartesi 17:43
  • Selma Eylem:6 öğrencinin antijen testi pozitif29 Mart 2021 Pazartesi 17:13
  • CTP Eğitim Çalışma Grubu, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümetinin eğitimde kaos yarattığını söyledi29 Mart 2021 Pazartesi 17:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti