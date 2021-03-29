Tatar DP heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayrıresmi toplantısı öncesinde Meclis’te temsil edilen siyasi partileri bilgilendirme toplantılarına bugün DP heyeti ile devam etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, DP Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı ve DP’li eski bakan Dr. Mustafa Arabacıoğlu’nu kabul etti.
Toplantıda müzakere heyeti de hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Tatar, yarın ise YDP heyeti ile bir araya gelecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.