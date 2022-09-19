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Tatar: DP kurultayında başkan seçilen Ataoğlu'nu candan kutlarım

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamalarda bulunarak Demokrat Parti’nin bugün gerçekleştirilen 12’nci Olağan Kurultayı’nda yeniden Genel Başkan seçilen Turizm ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu’nu kutladı.
Tatar: DP kurultayında başkan seçilen Ataoğlu'nu candan kutlarım

Cumhurbaşkanı Tatar'ın açıklaması şu şekilde;

Demokrat Parti’nin bugün gerçekleştirilen 12’nci Olağan Kurultayı’nda yeniden Genel Başkan seçilen Turizm ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu’nu candan kutlar, başarılar dilerim. Ayrıca yapılan seçimler sonucu ülkemizin önemli partilerinden biri olan Demokrat Parti yetkili kurullarında görev yapma hakkı elde eden tüm kardeşlerimi de tebrik eder görevlerinde başarılar temenni ederim.

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