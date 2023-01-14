  • BIST 4.984,86
  • Altın 1159.804
  • Dolar 18.7772
  • Euro 20.3339
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Tatar: “Dr. Küçük, toplumsal varoluşun sembol ismi oldu”

» »
Tatar: “Dr. Küçük, toplumsal varoluşun sembol ismi oldu”
Tatar: “Dr. Küçük, toplumsal varoluşun sembol ismi oldu”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük’ün, ilkeli duruşu, mütevazı kimliği, halkının nabzına her daim hâkim olmasıyla Kıbrıs Türkü’nün yakın tarihine damga vurduğunu belirterek, idealist ve mücadeleci kimliğiyle toplumsal varoluşun sembol ismi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 39’uncu ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar mesajında, Kıbrıs Türk halkının toplumsal varoluş ve özgürlük hareketinin lider siyasi ismi, bir ilim insanı olarak doktor hem de bir gazeteci olarak Kıbrıs Türkü’nün ilham ve güç kaynağı olan Dr. Fazıl Küçük’ü, ebediyete intikalinin 39’uncu yıl dönümünde saygı, hürmet ve özlemle andığını belirtti.

Dr. Küçük’ün, ömrünü, Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığına, özgürlüğüne ve egemenliğine adadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Küçük’ün, ilkeli duruşu, mütevazı kimliği, halkının nabzına her daim hâkim olmasıyla Kıbrıs Türkü’nün yakın tarihine damga vurduğunu, idealist ve mücadeleci kimliğiyle toplumsal varoluşun sembol ismi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu sene, 40’ıncı yaşını kutlayacağımız egemen devletimizi, tarih mirasımıza uygun ve müktesep haklarımıza sahip çıkarak, attığımız siyasi adımlara hak ettiği mertebeye ulaştırmak adına kararlılıkla toplumsal birlik ve bütünlük içerisinde hareket etmek, Dr. Fazıl Küçük’ün bize bıraktığı mirasa karşı en önemli sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

 

Ortaklık cumhuriyetinden silah yoluyla kovulan Kıbrıs Türkü’nün, yıllarca şiddetin her türlü biçimine maruz kaldığını, özgür, güvenlik içerisinde ve onurlu bir yaşama ulaşma uğruna türlü bedeller ödediğini, bugün müktesep haklarına sahip çıktığını tüm dünyaya haykırdığını belirten Tatar, şöyle devam etti:

 

“Kıbrıs Türk tarafı olarak Kıbrıs’ta müzakere yolu ile adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın yolunun, mevcut iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi gerektiğini yinelemekte fayda görüyorum.

Kıbrıs Türk halkının özünde var olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tanınması ve bu yolla adadaki iki mevcut devlet arasında bir iş birliği ilişkisini tesis etmek üzere Cenevre’de Anavatan Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde tüm dünyaya bildirdiğimiz yeni siyasetimizi savunmak, gelecek nesillerin huzur, refah ve güvenlik içinde yaşaması, bölgemizin istikrara kavuşması adınadır.”

-“Anavatan Türkiye olmadan, Kıbrıs Türkü’nün güvenlik ve özgürlüğünün tesis edilmesi mümkün değil”

Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Fazıl Küçük’ün de defalarca altını çizdiği üzere, Anavatan Türkiye olmadan, Kıbrıs Türkü’nün güvenlik ve özgürlüğünün tesis edilmesinin mümkün olmadığına vurgu yaptı.

Dr. Fazıl Küçük’ü, vefatının 39’uncu yıl dönümünde saygı ve sevgiyle anan Tatar, “Kıbrıs Türk halkına gösterdiği yoldan ilerlemekte kararlı olduğumuzu, ilkeleri ve ideallerini gelecek nesillere her hâl ve koşulda anlatmayı görev bildiğimizin altını çizmekte fayda görüyorum” ifadelerine yer verdi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büstleri hazırlayan Cafer Potinci: Daha İyisini Yaparım Diyorsanız Gelin Heykel Çamurunuz Benden Olsun14 Ocak 2023 Cumartesi 12:30
  • Dikkat! Ülke Geneli Elektrik Kesintisi14 Ocak 2023 Cumartesi 12:24
  • Meclis Başkanlığı: Büstlerle ilgili en kısa sürede gereği yapılacak14 Ocak 2023 Cumartesi 12:19
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu14 Ocak 2023 Cumartesi 12:16
  • Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı14 Ocak 2023 Cumartesi 12:10
  • Kumarhane Denetimi! 55 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı14 Ocak 2023 Cumartesi 12:01
  • Telefon Üzerinden Dolandırdı!14 Ocak 2023 Cumartesi 11:58
  • Aniden Rahatsızlanarak Vefat Etti14 Ocak 2023 Cumartesi 11:45
  • Beyköy Atış ve Tatbikat alanında topçu atışları yapılacak14 Ocak 2023 Cumartesi 11:21
  • İnce Av Haritası Yayınlandı14 Ocak 2023 Cumartesi 11:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti