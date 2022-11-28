  • BIST 4.923,23
  • Altın 1042.431
  • Dolar 18.6204
  • Euro 19.281
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Tatar: Drama eğitimin bir parçası olmalı

» »
Tatar, 27 Kasım Dünya Yaratıcı Drama Günü dolayısıyla Etkileşimli Drama Derneği Başkanı, Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Okulu Sorumlusu Esma İneci ile derneğin asbaşkanı ve Karaoğlanoğlu İlkokulu Müdürü Ayşen Tomgüsehan Gönenç’i kabul ederek görüştü.
Tatar: Drama eğitimin bir parçası olmalı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’de dramanın, yıllardan beri tiyatro anlamında farklı etkinliklerde sanatçılarımız tarafından ifade edilmesiyle çok rağbet gören bir sanat dalı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bunu yapabilmek için yetenekli kişilere ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, dramanın okullarda eğitimin bir parçası olması gerektiğini belirterek bu sanatı yapanların kariyerinde de önemli bir adım oluşturacağını ifade etti. Bunları başarmanın, kendini ifade edebilme noktasında kişiye güç katacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar drama eğitiminin alınmasının da kişisel gelişime katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Önemli olanın, KKTC’nin eğitim sisteminde bu gibi konuların yer bulması olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Etkileşimli Drama Derneği başkan ve üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını ailesine gösterdi28 Kasım 2022 Pazartesi 17:16
  • Altuğra:” Acil Durum Hastanesi’nde ilk bebek dünyaya geldi”28 Kasım 2022 Pazartesi 16:59
  • TUTDER: Sudaki Bromat tehlikesinin takipçisi olmaya devam edeceğiz28 Kasım 2022 Pazartesi 16:09
  • KTOEÖS: Uyarmıştık!28 Kasım 2022 Pazartesi 16:00
  • Bir Haftada 5 Yangın28 Kasım 2022 Pazartesi 15:32
  • Tabipler Birliği: Dikkat Uyuz Var!28 Kasım 2022 Pazartesi 15:28
  • 50 Kaza, 1 Vefat28 Kasım 2022 Pazartesi 15:14
  • Tufan Erhürman’ndan iktidara eleştiri28 Kasım 2022 Pazartesi 15:05
  • Meclis toplanamadı!28 Kasım 2022 Pazartesi 14:53
  • Arıklı:Milli hava yolu şirketi kurulması için çalışmalar yeniden başlatılacak, yeni gelişmeler var!28 Kasım 2022 Pazartesi 14:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti