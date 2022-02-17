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Tatar: Dünya, Kıbrıs Türk Halkının Hak ve Hukuku Konusunda Çekimser Davrandı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasıh Reşat ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Tatar: Dünya, Kıbrıs Türk Halkının Hak ve Hukuku Konusunda Çekimser Davrandı

Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasıh Reşat ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dış Basın Birliği ile geçmişten beri yakınen çalışmalarının olduğunu hatırlatarak birlik üyelerinin yaptığı katkıları önemsediğini belirtti ve teşekkür etti.  


Gelişen teknoloji ve artan iletişim imkanlarının Kıbrıs Türkü’nün sesinin daha fazla hem Anavatan Türkiye’de hem de dünyada duyulmasını mümkün kıldığına değinen Cumhurbaşkanı Tatar; “Dünyaya ilettiğimiz mesajlarda hepinizin ayrı ayrı emeği ve katkısı vardır. Kıbrıs Türk halkının haklı davasının bu imkanlardan faydalanarak dünyada duyurabilmek zenginliğimizdir” dedi. 


“Dünya, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukuku konusunda çekimser davrandı”
Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenlik içerisinde bu topraklarda yaşama azminin dünya ile çeşitli iletişim imkanlarından yararlanarak paylaşılmasının önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar,  Kıbrıs’taki iki ayrı egemen halktan biri olan Kıbrıs Türk halkının uluslararası antlaşmalardan, tarihten ve insan hakları sözleşmelerinden elde ettiği kendi geleceğini tayin etme hakkının elinden alınması ve adayı Helen adası yapma gayretleri içinde olan Rum-Yunan ikilisine karşı direnişimizin sürdüğünü dile getirdi. Dünyanın Kıbrıs Türk halkının hak ve hukuku konusunda çekimser davrandığını ve bunun halen Rum tarafınca çeşitli oyunlarla istismar edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’taki gerçekleri görerek yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devlet siyasetinin öneminin altını çizdi. 
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“İş birliğinin önemi…”
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Türkiye’nin güvenliği açısından önemli bir stratejiye sahip olduğunu belirterek KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı. 


Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasıh Reşat ise, Dış Basın Birliği’nin yürüttüğü uluslararası siyaset ve dış politika ağırlıklı çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi vererek yönetim kurulu üyelerini kabulünden dolayı teşekkür etti.


Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın Araştırma Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt da hazır bulundu.

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