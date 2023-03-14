Tatar: Dünyadaki en büyük mutluluk sağlık

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“İnsanlığın, yaşanan afetler ve hastalıklar ile zor günler geçirdiği ve yardıma muhtaç olduğu zamanlarda önemini daha da iyi idrak ettiğimiz insan sağlığı için gece gündüz özveri ile çalışan, savaş alanlarında ve yeri geldiğinde afet bölgelerinde canı pahasına çalışan sağlık çalışanlarımızın görevini eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmesi için ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak, kamusal sağlık hizmetlerini çok daha ileri noktalara taşımak devletin görevidir.

Kendilerini insan hayatına adayan sağlık çalışanlarımıza minnetten çok daha fazlasını borçluyuz. Sağlık personelinin memnuniyetini yükselterek sahip oldukları hakları geliştirip sağlık alanındaki hizmetlerin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi hepimizin temennisidir. Bu görevin hakkı ile yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların ve ilgili düzenlemelerin gün geçtikçe artırılarak yapılacağına inancım tamdır.

Sağlıklı bir yaşam, her bireyin en temel insan hakkı olduğu gibi kaliteli sağlık hizmetleri de günümüzde çağdaşlığın bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. İnsanların yaşam kalitesini artırarak sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmesini sağlamak ise tıbbın ana amacıdır.

"Dünyadaki en büyük mutluluk sağlık"

Dünyadaki en büyük mutluluk sağlıktır. Bu anlayışla Cumhurbaşkanı olarak göreve geldiğim günden bu yana sağlık sistemimizin eksiklerini gidermek, halkımıza sağlık alanında örnek olacak hizmetler sunabilmek için çalışmaktayım. Bu noktada Cumhurbaşkanı olarak çalışmalarımı büyük bir kararlılıkla devam ettireceğime kimsenin şüphesi olmasın.

Dünyanın pandemi ile sınandığı o zorlu sürecin ardından yaşadığımız deprem felaketinde de sağlık çalışanları özverili bir şekilde çalışmıştır. Biz onlara olan gönül borcumuzu ancak onların beklentilerini karşılayarak ödeyebiliriz.

Bu duygu ve düşüncelerle kendilerini insan hayatını kurtarmaya adamış olan tüm hekimlerimizin ve fedakâr sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.”