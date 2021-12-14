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Tatar: Dünyalı Olabilmenin Kudreti Ve Evrenselliğiyle İnsanlık Adına Bu Çalışmaları Yapmak Durumundayız Ve Yapıyoruz

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Cumhurbaşkanı Tatar, YDÜ Tarafından Düzenlenen Engelsiz Bilişim Günleri’ne Katıldı
Tatar: Dünyalı Olabilmenin Kudreti Ve Evrenselliğiyle İnsanlık Adına Bu Çalışmaları Yapmak Durumundayız Ve Yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, internetin sağladığı imkânlarla yeni bilişim teknolojilerinin geliştirilerek yaygınlaştırılması amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Engelsiz Bilişim Günleri’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, böylesine anlamlı bir organizasyonda bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Dünyalı olabilmenin kudreti ve evrenselliğiyle insanlık adına bu çalışmaları yapmak durumundayız ve yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz’e, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt’a ve bu konuda hassasiyet gösteren herkese teşekkür eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki çalışmalarla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde engellilerin engelsiz yaşayabilmeleri için YDÜ yönetiminin katkılarıyla bu platformda buluşmalarının son derece anlamlı ve değerli olduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının her zaman toplumsal duyarlılığı ve hassasiyeti olan, gösterdiği inceliklerle engellilere her zaman her konuda sahip çıkan ve yasal düzenlemelerle hayatlarını kolaylaştırmak için bütün siyasi iradeyi ortaya koymuş bir halk olduğunu ifade etti.

“HER YERDE VE HER ALANDA ENGELSİZ BİR YAŞAM”

Alınacak olan kararların uygulanmasının önemine de değinen Tatar, şunları söyledi:

“Her yerde ve her alanda engelsiz bir yaşam için, toplumun bir bireyi olarak insan hakları adına yapılması gereken ne ise bunların yapılacağından şüphem yoktur. Ben her zaman bu etkinliklerde oldum ve olmaya da devam edeceğim. Bizim uluslararası platformlarda bütün spor dallarındaki yarışmalarda başarı gösterip dereceye girmemiz, bizim dünyalı olduğumuzun en büyük kanıtıdır. Bütün sporcuları yürekten kutluyorum. KKTC, birtakım engellerle mücadele eden bir devlettir. Bu başarılar da bütün dünyaya karşı bir haykırıştır. Böyle güzel etkinliklere katkı koyan herkese teşekkür ederim.”

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