Tatar: “Egemen eşitliğimiz müktesep haktır"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin sayısını belirlemeye yardımcı olacak, Cumhurbaşkanlığı himayesinde tanıtılan çevrimiçi forma, yurt dışındaki Kıbrıslı Türkleri katılmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Avustralya'nın Sidney kentinden Kıbrıslı Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çevrimiçi bir toplantıda yaptığı çağrıda “Kalplerimiz sizinle ve biliyorum ki, gezegenin diğer tarafında olmasına rağmen kalpleriniz, sevginiz bizimle ve vatanınız KKTC ile” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Avustralya'ya ilk göçlerinin 75. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Avustralya'daki Kıbrıslı Türklere saygısını ifade ederek sözlerine şunları ekledi: “Avustralya’da yaşayan Kıbrıslı Türkler üçüncü ve hatta dördüncü kuşaklarını yetiştiriyor ve KKTC ile bağınızı sürdürmek, kültürünüzü ve kimliğinizi korumak, bir yandan da yaşamınızı sürdürürken, ailelerinize karşı sorumluluklarınızı yerine getirmek çok önemlidir. Bu, elde edilmesi kolay bir şey değildir ve gösterilen hassasiyet ve farkındalık için minnettarım.”

Cumhurbaşkanı Tatar, Avustralya'daki Kıbrıslı Türklerin KKTC kimlik kartı başvurusunda bulunabilmelerine ve alabilmelerine ilişkin bir soruya cevaben, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Avustralya'da yaşayan Kıbrıslı Türklerin karşılaştığı sorunları özel olarak ele aldığını belirterek; “Anavatan Türkiye, Avustralya'daki Kıbrıslı Türklere, özellikle de Melbourne ve Sidney'deki topluluğumuza hizmet edecek bir ofis açmamızda ve onların büyükelçilik binalarını kullanmamızda bizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyor. Bu, Avustralya'daki topluluğumuza gerçekten yardımcı olacak ve benim çok önem verdiğim bir konudur” dedi.

Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Günü kutlamalarının Sidney'de anma hazırlıkları hakkında bilgilendirilmesi üzerine, gençlerimizin milli davamıza olan bağlılığından çok etkilendiğini söyledi.

Yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşlarının anavatanlarındaki seçimlerde oy kullanabilmesi için desteğini sürdürdüğünü de belirten Tatar, “Kıbrıslı Türkler nerede yaşarsa yaşasın, KKTC uyrukluysa ve belirli kriterleri yerine getiriyorsa, fiziki olarak KKTC'ye gelme zorunluluğu olmadan buradaki seçimlerde oy kullanmasına izin verilmelidir. Küresel bir dünyada yaşıyoruz, anavatanınız KKTC'nin sorunları da dahil olmak üzere dünya çapındaki gelişmeleri herkes takip edebiliyor. Dünyada bir ülkenin vatandaşlarının başka bir ülkede yaşasalar bile seçimlerde oy kullanabildiği birçok uluslararası örnek bulunmaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesine değinerek İngiltere'nin Kıbrıs Adası’ndan ayrılmasıyla adanın egemenliğini Kıbrıs Türk halkına ve Kıbrıs Rum halkına devrettiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü; “Egemen eşitliğimiz müktesep haktır. Kendi kaderimizi tayin hakkımız vardır. Kıbrıs Türk halkının Kıbrıslı Rumlardan ayrı bir dili, kültürü, dini ve tarihi olduğu gerçeğini kimse görmezden gelemez. İki tarafın egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statüsüne dayanan sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak için çalışıyoruz. Kıbrıs Rum tarafı yarım asırdan fazla bir süredir her plan ve teklifi reddettiği için eşitlik temelli müzakerelerin tükendiğini açıklamaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin de tam olarak desteklediği, ortaya koyduğumuz vizyona verdiğiniz destek için en içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

Toplantıya, Kıbrıslı Türkler Birleşik Platformu (TCUP) Eş başkanı Nevin Hüseyin, Kuzey Kıbrıs Türk Derneği (NCTA) Başkanı Timur Mehmet, Avustralya Kuzey Kıbrıs Dostluk Derneği Tarkan Fahri, Greenisland Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Kadir ve NCTA onursal üyeleri Zehra Ali ve NCTA başkan yardımcısı Müge Hüdaverdi katıldı.

Toplantıda ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser de hazır bulundu.