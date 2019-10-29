Tatar: “Egemen eşitlik temelinde bir anlaşma federal çözümden daha gerçekçi”

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs’ta iki devlet bulunduğunu, bu nedenle de egemen eşitlik temelindeki bir anlaşmanın federal çözümden daha gerçekçi olduğunu söyledi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Muharip Gaziler Derneği Uşak ili gazilerini Başbakanlık’ta kabul ederek görüştü.

Kabulde konuşan Tatar, Berlin Duvarı’nın yıkıldığı tarihte Berlin’de görüşme planlayanların “AB’nin son duvarı Lefkoşa’dır” mesajı vermeye çalıştığını vurgulayarak, bunu iyi okumak gerektiğini Rumların adayı Yunan adası yapma hayalinden vazgeçmediğini söyledi.

“GUTERRES BELGESİ SIFIR ASKER VE SIFIR GARANTİ İÇERİYOR”

Tatar, Guterres belgesinin “sıfır asker, sıfır garantiyi” içerdiğini belirterek, “Aksini iddia eden varsa gelip söylesin” dedi.

Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de dikkat çekerek, “Artık KKTC’nin varlığı, Türkiye’nin güvenliği için de önemlidir” dedi.

Tatar, konuşmasında 1974 Barış Harekatı’nda gazilerin fedakârlığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlılığı ile Kıbrıs’a barışın geldiğini, daha sonra ise Kıbrıslı Türklerin de KKTC’yi kurarak devlet çatısı altında yaşamaya başladığını belirtti.

“BÜYÜK OYUN KIBRIS’TA BİR ANLAŞMA…”

Kıbrıs Türkü’nün mücadelesinin devam ettiğini vurgulayan Tatar, “Hâlâ görüşmeler olsun mu olmasın mı ne konuşulacak ne görüşülecek tartışılıyor. Büyük oyun Kıbrıs’ta bir anlaşma. Ama o anlaşma diğer tarafa göre federal devlet; esasında üniter bir devlet, AB içinde ve Türkiye’nin buradan yavaş yavaş bağlarının kopartılmasıdır” dedi.

Başbakan Tatar, KKTC’ye ve Türkiye ile bağların her şekilde güçlenmesi ve yoğunlaşması gerektiğine inanan insanların, Rumların “Kıbrıs’ın Yunan adası olması ve Türklerin sadece azınlık statüsünde kalması” hayalinden vazgeçmediğini iyi bildiğini ifade etti.

Başbakan, “Birtakım oyunlarla günün sonunda AB içinde serbest dolaşım, serbest yerleşim, toprak tavizi ve garantörlüğün de sulandırılmasıyla bir de bakacağız ki Türkiye’nin de zaman içinde buradan ayrılması gündeme gelecek... AB’nin bir üyesinin garantörü artık 3’üncü bir ülke olamaz diyorlar. İşi oraya kadar getirdiler. Dolayısıyla biz buna şiddetle karşıyız” dedi.

“EGEMEN EŞİTLİKTE BİR ANLAŞMA İKİ AYRI DEVLETTEN İBARET”

Kıbrıs’ta 50 sene yapılan federal görüşmelerden sonra artık siyasi eşitlik temelinde değil, egemen eşitlik temelinde bir anlaşma olması gerektiğini belirten Başbakan Tatar, egemen eşitlikte bir anlaşmanın da iki ayrı devletten ibaret olduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, “Bize diyorlar ki bu gerçekçi değildir. Bunu BM kabul etmez. Ama esas gerçekçi olmayan kendileridir. Çünkü esas gerçek şu anda Kıbrıs’ta iki devlet vardır. Rum tarafında bir devlet var. Kuzeyde bir devlet var. Hiçbir güç bu devletin ortadan kalkmasına yetmez” dedi.

Türkiye’nin bölgede iddialı ve güçlü bir devlet olduğunu belirten Başbakan Tatar, Barış Pınarı Harekatı’nda da hem diplomatik hem de askeri alanda Türkiye’nin gücünün bir kez daha görüldüğünü vurguladı.

Doğu Akdeniz’deki zenginliklere de işaret eden Başbakan Tatar, güçlü Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’la birlikte gemileriyle yürüttüğü sondaj faaliyetlerinin önemine dikkat çekti.

Başbakan Tatar, “Artık KKTC’nin varlığı, Türkiye’nin güvenliği için de önemlidir... Bu coğrafyada KKTC’nin var olması lâzımdır. İki ay yıldızlı bayrağımızın KKTC toprağında dalgalanması milletimize güç vermektedir” dedi.

TC Muharip Gaziler Derneği Uşak İl Başkanı İsmail Soyöz de ziyarette 1974’te Kıbrıs’a barışı getirdiklerini belirterek, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını söyledi.