Tatar: Eğitim Adası Olarak Büyük Başarılar Ortaya Koyuyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin bir eğitim adası olarak özellikle son yıllarda dünyaya tanıtıldığını; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, üniversitelerin, öğretim görevlilerinin bu çerçevede en iyi şekilde çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti.



Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, KKTC’de kurs merkezi olarak hizmete başlayan, Londra ve İstanbul’da şubeleri bulunan ve uluslararası onaylı bilgisayar tabanlı sınav ve eğitim vermeye yetkili kurum olan ACMET Enstitüsü’nün, endüstriyel üretim ve teknoloji ağırlıklı inovasyon merkezi niteliğinde olan Hamitköy’deki yeni kampüsünün açılışını gerçekleştirdi.



Kıbrıslı Türklere uygulanan kısıtlamalara rağmen 144 farklı ülkeden öğrencinin KKTC’de eğitim gördüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar; ülkenin doğası, kültürü ve geçmişiyle son yıllarda bir eğitim adası olarak büyük bir başarı ortaya koyduğunu vurguladı.



Cumhurbaşkanı Tatar, şirketlerin bilgisayar tabanlı muhasebe ve mali kayıtlarının tutulmasının bir meslek olarak seçildiğini, üniversite mezunu olmayanların ise bu bölümle ilgili sınavları geçerek profesyonel eğitim alabileceğine işaret etti ve ACMET Enstitüsü yetkililerini, yürüttükleri çalışmalardan dolayı tebrik etti.



Bu meslekle ilgili alınan eğitimlerin ACCA (Uluslararası Mali Müşavirler Birliği) kapsamında uluslararası olarak onaylanmasının ve KKTC’de böyle bir enstitünün eğitim vermesinin de ülke tanıtımı açısından önemli olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin bir eğitim adası olarak yoluna devam ettiğini dile getirdi.