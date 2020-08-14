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Tatar, Eğitim Bakanlığı ile Başbakanlık insiyatif alacak!

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Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgını süresince ve salgın sonrasında pozisyon belirlemenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Başbakan Tatar, Eğitim Bakanlığı ile Başbakanlığın bu konuda inisiyatif alarak bazı çalışmalar yürüteceğini de kaydetti.
Tatar, Eğitim Bakanlığı ile Başbakanlık insiyatif alacak!

Başbakan Ersin Tatar,YÖDAK Başkan vekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler ve YÖDAK üyelerini kabul ederek bir süre görüştü.

Başbakanlıkta gerçekleştirilen kabulde Prof. Hasgüler Başbakan Ersin Tatar’a pandemi sürecinde yapılmakta olunan çalışmalar, alınan tedbirler ve yapılan denetimlerle ilgili bilgi verdi.

Başbakan Tatar, yükseköğretimin ülke ekonomisine katkısının büyük olduğuna işaret ederek, ülkenin lokomotif sektörlerinden olan Yükseköğretimin bu pandemi sürecinden çok büyük yara almadan çıkmasının önemine dikkat çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgını süresince ve salgın sonrasında pozisyon belirlemenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Başbakan Tatar, Eğitim Bakanlığı ile Başbakanlığın bu konuda inisiyatif alarak bazı çalışmalar yürüteceğini de kaydetti.

Pandemide yükseköğretimin sürece uyumlaştırılması, alınacak tedbirler ve denetlemelerle bu konudaki çalışmaların süratle yapılması gerektiğine vurgu yapan Başbakan, herzaman her konuda yardım ve desteğini KKTC’den ve halkından esirgemeyen anavatan Türkiye’nin muadil makamlarıyla ve muhataplarıyla konunun süratle ele alınarak Yükseköğretimin önündeki  sorunlara  dönük çözüm yollarının üretileceğini de kaydetti.

“Öğrenci Dostu Ada” projesinin de bir devlet projesi olduğuna dikkati çeken Başbakan, öğrencilere bu proje kapsamında ayrıcalıklar tanınacağını belirtti.

Başbakan, 2020-2021 Akademik yılında eski öğrencilerin ülkeye geri dönüşleri sağlanırken yurtdışından yeni kayıt öğrencilerin de gelişinin sağlanması yönündeki sıkıntıların aşılması için çalışmalar yürütüleceğini de vurguladı.

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