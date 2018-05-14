  • BIST 103.276
  • Altın 182,951
  • Dolar 4,3156
  • Euro 5,1702
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Tatar: “Ekonomik seferberlik UBP’yle başladı, takoz olmayın yeter”

» »
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, Başbakan Tufan Erhürman’ı, seferberlikten bahsetmek yerine, başlatılan seferberliğin devamını sağlamaya çalışmaya çağırdı; “Ekonomik seferberlik UBP ile başladı, siz takoz olmayınız yeter” dedi
Tatar: “Ekonomik seferberlik UBP’yle başladı, takoz olmayın yeter”

Ersin Tatar yazılı açıklamasında, cuma günü yapılan Sosyal ve Ekonomik Konsey toplantısını izlediğini belirterek Devlet Planlama Örgütü’nün (DPÖ) öngörülerinin ortada, izlenmesi gereken yolun da belli olduğunu kaydetti. Tatar, bunları şöyle sıraladı:

“Üniversiteler, turizm lokomotif sektörler olacak diğer sektörlerde de bu iki sektöre paralel atılımlar yapılacak.Kamu reformu, yerel yönetimler reformu gerçekleştirilecek,özel sektörün önü açılacak, e-vergi uygulaması devreye girecek, kamu kaynakları doğru kullanılacak, hakkın, hukukun geçerli olduğu bir devlet anlayışı, vurgunculuğun yerini alacak. Bunlar yapılır, Anavatan Türkiye ile uyum içinde hareket edilirse ülke hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.”
Başbakan Tufan Erhürman’ınbir ekonomik seferberlikten söz ettiğini oysa KKTC’de ekonomik seferberliğin UBP hükümetleri dönemlerinde serbest piyasa ve liberal anlayışın yerleştirilmesiyle başladığını belirten Tatar, bu sayede 1985’ten sonra ekonominin büyüdüğünü, Türkiye’yle iyi ilişkilerle alt yapının, sektörlerin, üretim alanlarının ve gayrı safi milli hasılanın geliştiğini kaydetti.

“Turizm alanında gelişmelerle 21 bin yatağa ulaşılması, üniversitelerde ve yükseköğretimde başarılarla sayının 100 binin üzerine çıkması ve asrın projesi ile Anadolu suyunun KKTC’ye getirtilmiş olması UBP vizyonuyla olmuştur” diyen Ersin Tatar, Başbakan Erhürman’ı UBP döneminde başlatılan seferberliği sürdürmeye, partisi ve hükümeti içindeki ekonomik çelişkileri ortadan kaldırarak takoz olmamaya çağırdı.

Ersin Tatar, biraz daha gayret ve irade gösterilirse KKTC’nin Doğu Akdeniz’de kendi dinamikleriyle ayakları üzerinde durabilecek bir aşamaya getireceğini ifade ederek, gerekli reformlar yapılır, istikrarlı tutuma girilir ve devlet yönetimi bir an önce toparlanırsa kişi başına milli gelirin 25 bin dolara yükselmesinin mümkün olacağını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kaçak ve korsan taşımacılığa yönelik denetimler artarak sürüyor14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:22
  • Geçitkale Kültür Sanat ve Kongre Merkezi bu akşam açılıyor14 Mayıs 2018 Pazartesi 09:59
  • Milletvekili dokunulmazlıkları gündemde14 Mayıs 2018 Pazartesi 09:32
  • Bugün “Eczacılık Günü”14 Mayıs 2018 Pazartesi 09:08
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün toplanacak14 Mayıs 2018 Pazartesi 09:07
  • Bugün Dünya Çiftçiler Günü14 Mayıs 2018 Pazartesi 09:04
  • KTHY binasında, Ali Cengiz oyunu mu?14 Mayıs 2018 Pazartesi 08:00
  • Acil 'Acil' olmaktan çıktı!...14 Mayıs 2018 Pazartesi 07:55
  • Devlet böyle yaparsa?14 Mayıs 2018 Pazartesi 07:50
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!14 Mayıs 2018 Pazartesi 07:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti