Tatar: Ekonominin ve refahın artırılması için çalışmalar sürüyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi tarafından Geçitkale'de düzenlenen 1.Kültür ve Sanat Festivali’nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, festivalde yaptığı konuşmada, Avustralya ziyaretinden bahsederek orada yaşayan Kıbrıs Türklerinin selamlarını getirdiğini söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türklerinin 1940’lı yıllardan itibaren 14 bin kilometre uzaklığa giderek yerleştiğine ve dördüncü kuşakla beraber önemli işlere imza attıklarına işaret ederek, “Orada kendi örf, adet, gelenekleri ve kültürüyle yaşamlarını sürdürüyorlar ama akılları ve yürekleri hep burada, vatanlarında...” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün kültürünü ve geleneklerini yaşatmaya devam ettiğini, kültürel zenginliklerin gelecek kuşaklara aktarıldığını dile getiren Tatar, “Maneviyatımız, kültürümüz ve değerimizle Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olarak bu topraklarda var olacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, dünyada çatışmalar yaşanırken, ülkede ekonominin ve refahın artırılması için çalışmaların sürdüğünü de kaydetti.

Geçitkale’nin gelişen bir bölge olduğunu ve projelerin hayata geçtiğini anlatan Tatar, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında başarılı olan insanların ülkesine dönüp yatırım yaptığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Geçitkale-Serdar’la Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen festivalde emeği geçen belediye başkanı, meclis üyeleri, belediye çalışanları ve vatandaşları tebrik de etti.

-Festivalde bugünkü etkinlikler 16.00'da başlayacak

1.Geçitkale-Serdarlı Belediyesi “Kültür ve Sanat Festivali” dün öğleden sonra kortej yürüyüşüyle başladı. Geçitkale Düğün Salonu önünden başlayarak köy meydanında sona eren kortej yürüyüşüne Geçitkale Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, bakanlar ve köy halkı katıldı.

Dün Festival kapsamında, Grup Five Stars ve Doğan Baybora Murat Mermer sahne alırken, bugünkü etkinlikler saat 16.00’da başlayacak.

Bugün 16.00-19.00 saatleri arasında Geçitkale Günay Spor Kulübü Futbol sahasında “1 Haziran Dünya Çocuk Günü Şenliği”nin yer alacağı Festival’de, Geçitkale köy meydanında saat 19.30’da Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Geçitkale minikler halk dansları gösterisi, saat 20.30 Gönendere Kültür ve Sanat Derneği Master Halk Dansları Topluluğu, saat 21.00’de de Akare Dans Grubu gösteriler sunacak. Ardından saat 21.30’da Grup Salt konser verecek ve ikinci gün etkinlikleri tombala çekilişinin ardından sona erecek.

-Yarın Kıraç konseri var

Festival’in yarın üçüncü ve son gününde ise saat 19.30’da dans grubu gösterisi, saat 20.00’de Grup SOS konseri ve saat 21.30’da Türkiye’nin ünlü sanatçısı Kıraç konseri yer alacak.