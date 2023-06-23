Tatar: Ekonomiyle birlikte devletimizi güçlendirip haksız izolasyonlarla mücadele etmek ortak hedefimiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Bankası Grup Yönetici Direktörü Erhan Raif ve Türk Bankası Genel Müdürü Mustafa Kayahan ile görüşmesinde yaptığı konuşmada, “Ekonomiyle birlikte devletimizi güçlendirip haksız izolasyonlarla mücadele etmek ortak hedefimiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Bankası Grup Yönetici Direktörü Erhan Raif ve Türk Bankası Genel Müdürü Mustafa Kayahan’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs’ın en eski bankası olan Türk Bankası’nın önemine işaret ederek bankanın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, KKTC’ye uygulanan çağ dışı izolasyon ve kısıtlamaların kaldırılması için verilen siyasi mücadelenin bu tür icraatlarla desteklenmesinin önemli olduğunu, halkımızın refahını daha ileriye götürmek, ekonomik yapıyı ve devletimizi güçlendirmenin hepimizin ortak hedefi olduğunun altını çizdi ve Erhan Raif’e yeni görevinde başarılar diledi.

1 Temmuz’dan itibaren Turkish Bank (UK) Limited Genel Müdürü olarak Londra’da göreve başlayacak olan Erhan Raif, yeni görevi öncesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulunduklarını ve kendilerini kabul etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Raif, Türk Bankası iştiraki olan Turkish Bank (UK) Limited’in 50 yıla yakın bir süredir Londra’da faaliyet göstermekte olan tek Türk sermayeli İngiliz bankası olduğunu ve GBP 200 m üzeri bilanço ve GBP 30 m yakın sermayesi ile KKTC’nin önemli bir değeri olduğunu anlattı. Raif, Turkish Bank UK’in İngiltere’deki 300’den fazla banka içerisinde tüm ödeme sistemlerine üye olan az sayıdaki bankadan biri olduğunu da kaydetti.

KKTC’nin dünyaya açılan bir kapısı olmaktan dolayı gurur duyduklarını söyleyen Erhan Raif, finansal teknoloji firmalarını ve yatırımcıları bir araya getiren ve İstanbul’da faaliyete geçirilen T-Gate’in Londra bacağının açılması ve daha sonrasında KKTC’de faaliyete geçmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini, temel amaçlarından birinin de KKTC yazılım sektörünün yurt dışına açılması için imkân sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal ve Halkla İlişkiler Danışmanı Mesut Genç de hazır bulundu.