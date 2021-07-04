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Tatar, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır’da ziyaret ve temaslarda bulunacak

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır’da ziyaret ve temaslarda bulunacak.
Tatar, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır’da ziyaret ve temaslarda bulunacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır’da ziyaret ve temaslarda bulunacak.

Bir dizi temas ve ziyaretler gerçekleştirmek üzere Türkiye’de bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  ilk olarak İstanbul’da, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Yemekte Kıbrıs konusundaki gelişmeler de değerlendirildi.

Tatar yemekte yaptığı konuşmada, KKTC’ye daha fazla öğrenci, turist gelebilmesi ve daha fazla yatırım yapılması için bu ziyaretlerin önemine vurgu yaptı. 20 Temmuz’un bayramın ilk gününe denk geldiğini hatırlatan Tatar, “O gün iki bayramı birlikte kutlayacağız” dedi.

Tatar, yemeğin ardından, Elazığ’a hareket etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Elazığ’da TV kanalları ile röportajlar gerçekleştirdikten sonra  bazı ziyaretlerde ve görüşmelerde bulunacak.

Daha sonra Kıbrıs’ta Kanlı Noel saldırılarında Kumsal’da banyo odasına eşi ve çocukları Rumlar tarafından katledilen Emekli Tuğgeneral Nihat İlhan ve ailesinin kabirlerini ziyaret edecek, kabirlere KKTC’den götürülen toprak bırakılacak, anma ve saygı duruşunda bulunulacak.

Tatar, Emekli Tuğgeneral İlhan’ın evini de ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Tatar, yarın Fırat Üniversitesi’nde  “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü’nün Mücadelesi” konulu konferans verecek. Ardından Malatya’ya gidecek olan Tatar, burada Malatya Kıbrıs gazileri ile görüşecek ve onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak. Yemeğin ardından Diyarbakır’a hareket edecek olan Tatar, burada da bir dizi temaslarda bulunacak.

6 Temmuz Salı günü İstanbul’a hareket edecek olan Tatar, bazı temas ve görüşmelerden sonra akşam saatlerinde KKTC’ye dönecek.   

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