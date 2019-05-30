Tatar: "Elçiliğe gittim ama sadece kahve içtik"

Başbakan Ersin Tatar, “Hükümetin kurulma aşamasında Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği’ne kabine sunuldu mu” sorusu üzerine “Hayır. Elçiliğe gittim ama sadece kahve içtik.

Elçilikten birisi bana şunu bakan yap bunu bakan yap demedi. Böyle bir şey olamaz.”” diye konuştu.

Tatar, bu akşam BRT’de yayınlanan “Basın Odası” programına konuk oldu. Gündeme dair soruları yanıtlayan Tatar, Türkiye ile KKTC arasında imzalanacak olan mali protokol hakkında bilgi verdi. Tatar, 2019 yılı için geçici bir protokol imzalanacağını ardından da 2020-2021 ve 2022 yıllarını kapsayacak mali bir protokolün imzalanacağını belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, hükmet ortağı HP’nin genel başkanı Kudret Özersay’ın hükümetin kurulma aşamasında yaptığı “Hüseyin Özgürgün" çıkışının zamansız olduğunu söyledi. UBP ve HP içerisine sağduyu ve yıkılan ekonomik düzeni yeniden inşa için birlikte çalışma çağrısı yaptı.