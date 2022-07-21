Tatar: En büyük mücadele, federal temelde bir antlaşmanın olmayacağı konusunda verildi

Cumhurbaşkanı Tatar, dün öğleden sonra Türkiye Demokrat Parti heyetini kabul etti. Tatar görüşmede, “En büyük mücadele, federal temelde bir antlaşmanın olmayacağı konusunda verilmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, dün öğleden sonra Türkiye Demokrat Parti heyetini kabul ederek görüştü.

Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 48. yıl dönümünde yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Demokrat Parti heyetine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, en büyük mücadelenin federal temelde bir antlaşmanın olmayacağı konusunda verildiğini ve bu antlaşmanın, Türkiye Cumhuriyeti’ni adadan göndermek demek olduğunu belirterek Demokrat Parti heyetine, çalışmalarında başarılar diledi.