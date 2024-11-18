Tatar: En fazla yoğunluk Metehan’da, bu kapının rahatlatılması gerekiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’yı kabul etti.

Adadaki dokuz kapının trafiğine bakıldığında en fazla yoğunluğun Metehan’da olduğunu ve bu kapının rahatlatılması gerektiğini kaydeden Tatar, Haspolat Kapısı’nı özellikle taksiler dahil ticari araçlara açılabilmesi için gündeme getirdiklerini söyledi.

TATAR

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, LTB Başkanı Harmancı’nın, Lefkoşa’daki geçiş noktaları ile ilgili gösterdiği hassasiyetten ve bu konuda gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti. Geçiş kapılarında yaşanan yoğunluğu Birleşmiş Milletler’de dile getirdiğini ifade eden Tatar, teknik komitelerin bu konuyu gündeme getirdiğini söyledi.

Metehan geçiş kapısında farklı çalışmaların devam ettiğini ancak diğer tarafta tek şeritle tıkanıklığın önünün açılmadığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, adadaki dokuz kapının trafiğine bakıldığında en fazla yoğunluğun Metehan’da olduğunu ve bu kapının rahatlatılması gerektiğini kaydetti.

“HASPOLAT, LARNAKA’YA YAKINLIĞI VE DİĞER BÖLGELERE MESAFESİ BAKIMINDAN TERCİH NOKTASI OLABİLİR”

New York’ta Ekim ayında gerçekleşen gayri resmî görüşmede, gündeme gelen birkaç konudan birinin geçiş kapıları olduğunu ve BM Genel Sekreteri’nin iki liderin bu konuyu Kıbrıs’ta görüşerek, bir açılım yapması için telkinlerini ilettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, şunları ifade etti:

“Bu açılımın bir hazırlığı var. Biz Haspolat Kapısı’nı özellikle taksiler dahil ticari araçlara açılabilmesi için gündeme getirdik. Sanayi Bölgesi’nde, Yeşil Hat Tüzüğü bağlamında ticarete konu olacak ürünlerin ve malzemelerin karşılıklı olarak geçişi Metehan’daki trafik yoğunluğunu hafifletecektir. Haspolat, Larnaka’ya yakınlığı ve diğer bölgelere mesafesi bakımından tercih noktası olabilir. Bunun olabilmesi için karşı tarafın bizden bazı beklentileri vardır. Biz onları da görüşmeye hazırız. Gündemde olan birtakım geçiş noktaları vardır. Bu işin güvenlik boyutu da vardır. İlgili makamlarda bunlar istişare edilmektedir.”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Hepimizin amacı Kıbrıs Türk halkının hür, bağımsız ve huzur içinde yaşayabilmesidir. Biz nihai çözüme kadar karşı tarafla aramızdaki diyaloğun devam etmesi gerektiğini, iki devlet yapısının iş birliği içerisinde her iki halka da faydası olacak herhangi bir meseleyi görüşmeye hazır olduğumuzu ortaya koyduk” diye konuştu.

Rum tarafı ile elektrik, Türkiye üzerinden kablo ile Avrupa Birliği’ne enterkonnekte olma, düzensiz göç, su kaynaklarının yönetimi, suç ve suça ilişkin konular, deprem gibi konularda da iş birliği yapılabileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Her iki halkın faydasına olacak düzenlemelerin yapıcı bir şekilde gerçekleşebilmesi için biz her zaman iş birliğine hazırız” dedi.

HARMANCI: İLETİŞİMİ DAHA DA ARTIRMAK FAYDALI OLACAK

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, Ekim ayında New York’ta gerçekleşen görüşme sonrasında gündeme gelen ve Lefkoşa’yı ilgilendiren geçiş noktalarına ilişkin yaklaşımları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaret ettiğini söyledi.

Böylesi dönemlerde iletişimi daha da artırmanın faydalı olacağını ifade eden Harmancı, ortaya konulacak iradenin herkesin menfaatine olması için çalışarak, bu konuda hazırlığa ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ve Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar da hazır bulundu.