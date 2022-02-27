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Tatar: “Engelli vatandaşların her türlü etkinliğine önem veriyoruz”

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Tatar: “Engelli vatandaşların her türlü etkinliğine önem veriyoruz”
Tatar: “Engelli vatandaşların her türlü etkinliğine önem veriyoruz”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, konuyla ilgili açıklamasında, böylesine anlamlı ve hayırlı bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Tatar, yaşam felsefelerinin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bu coğrafyada varlığını sürdürmek olduğunu söyledi.


Sosyal hayatta engelli vatandaşların her türlü etkinliğine önem verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, TSK’ya çeşitli vazifelerde bulunan sporcuların, bu güzel etkinlikte bir arada olmasının mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi.
Tatar, sporculara hediyeler verdi ve her iki takıma da başarılar diledi.
Maçı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Vakıflar İdaresi Başkanı  İbrahim Benter de izledi.

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