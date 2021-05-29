Tatar, Enver Kaya başkanlığındaki Voleybol Federasyonu yönetimini kabul ederek görüştü

Cumhurbaşkanı Tatar’a voleybol alanında yapılan faaliyetleri aktaran Enver Kaya, sporun içinden gelen biri olan Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı makamında spora verdiği önemin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Tüm kısıtlamalara ve izolasyonlara rağmen Kıbrıslı Türk sporcuların uluslararası temaslar yaptığını ve ülkemizi başarıyla temsil ettiklerini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, tecrübeli sporcuların tecrübelerini yeni nesillere aktarmasının önemini de vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devletin maddi ve manevi olarak sporculara destek çıkmasının öneminin altını çizdiği konuşmasında, sağlam devlet yapısı ve örgütlenmenin gerekliliğine değindi. Pandemi sonrası ekonominin gelişmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, spor alanında yapılacak destek için güçlü bir ekonomi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm sporculara, eğitmenlere ve ailelere teşekkür etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı hazır bulundu.