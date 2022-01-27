Tatar: Ercan’a karşı Maraş önerisini kabul etmemiz mümkün değil

Kıbrıslı Türklerin, Rumlar kadar egemen ve devlet sahibi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ercan’a karşı Maraş önerisini kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta 60 yıldır yan yana yaşayan iki ayrı devlet olduğunu vurgulayarak, “Tanınma elbette bir gün gelecek. Dünya bu gerçeğe gözlerini kapayamaz” dedi.

“Bizim için önemli olan milletin bekası ve Kıbrıslı Türkler olarak varlığımızı sürdürebilmek” ifadelerini kullanan Tatar, vizyonlarının daha güçlü bir KKTC olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Türklerin, Rumlar kadar egemen ve devlet sahibi olduğunu ifade eden Tatar, Ercan’a karşı Maraş önerisini kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Kayseri temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri Üniversitesi’nde “Mavi Vatan’da KKTC’nin Rolü” konulu konferans verdi. Tatar’a Kayseri Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı da verildi. Fahri doktora belgesi, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa tarafından Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan konferansta, video gösterimi de yapıldı.

Konferans öncesinde müzik dinletisi de sunuldu. “Gesi Bağları” ve “Mağusa Limanı” türküleri seslendirildi.

Konferansın yapıldığı Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi salonu Türkiye ve KKTC bayraklarıyla donatıldı.

KARAMUSTAFA

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa yaptığı konuşmada, yaklaşık 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Tatar’ı Başbakanlığı döneminde üniversitede misafir ettiklerini hatırlattı.

Tatar’ı Cumhurbaşkanı sıfatıyla üniversitede bir kez daha ağırlamanın ve beraberinde fahri doktora tevcih edilmesinin büyük mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Karamustafa, davetlerini kırmayarak, kendilerini onurlandırdıklarını için Cumhurbaşkanı Tatar’a şükranlarını sundu.

“DOSTLUĞUMUZ VE KARDEŞLİĞİMİZ SONSUZA DEK SÜRECEK”

Karamustafa, “Dost ve kardeş KKTC, bizler için ve milletimiz için son derece önemlidir. Her iki ülkenin dostluğu ve kardeşliği sonsuza dek sürecektir” vurgusu yaptı.

Kurtuluş Karamustafa konuşmasının sonunda, Antarktika'nın en yüksek noktası Vinson Dağı'nın zirvesinde KKTC bayrağını gururla dalgalandıran ve yakın zamanda geçirdiği talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden dağcı Birkan Uzun’u ve bugün doğum günü olan ve yaşasaydı 98 yaşında olacak olan merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş başta olmak üzere KKTC’nin bağımsızlığı ve bekası için hizmeti geçenleri rahmetle andı.

Karamustafa daha sonra, üniversite tarafından Cumhurbaşkanı Tatar’a tevcih edilen senato kararını okudu.

“KIBRIS TÜRK VARLIĞINI SÜRDÜRME MÜCADELESİNİ VERİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Tatar konferansta yaptığı konuşmada, ilk olarak sıcak karşılama için teşekkür etti. İki yıl önceki Kayseri ziyaretini hatırlatan Tatar, Cumhurbaşkanı olarak fahri doktora almasından duyduğu memnuniyeti belirtti.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun ve Alparslan Türkeş’in atalarının Kayseri bölgesinden olduğunu belirten Tatar, Osmanlı torunları olarak Kıbrıs Türk varlığını sürdürme mücadelesini verdiklerini söyledi.

Osmanlı döneminde ilk olarak Vakıflar İdaresi’nin kurulduğuna dikkat çeken Tatar, 307 sene Kıbrıs’ın kesintisiz olarak Osmanlı tarafından yönetildiğini belirtti.

“EN ACI GÜN ADANIN İNGİLTERE’YE KİRALANMASI”

Kıbrıslı Türklerin tarihinde en acı günün adanın İngiltere’ye kiralanması olduğunu vurgulayan Tatar, Türk bayrağının gönderden indirilmesinin bir yıkım olduğunu kaydetti.

Dedesinin de Türk milliyetçisi olduğunu ifade eden Tatar, dedesinin hayatında Türkiye’ye gidemese de Ankara radyosunu dinleyerek, Türkiye özlemini giderdiğini söyledi.

“HEP ANADOLU’YA, TOROSLARA BAKTIK”

“Hep ayakta durmasını bildik, başardık” diyen Tatar, hep Anadolu’ya Toroslara baktıklarının altını çizdi.

Kıbrıs’ın eski dönemlerde cevher niteliğinde bir ada olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz sömürge yönetiminde Rumların, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak istediğini anlattı. Kıbrıslı Türkleri adadan göç ettirmek için Rum ve Yunanların her şeyi yaptığını aktaran Tatar, TMT’nin kurulmasıyla Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleye işaret etti.

Lozan Anlaşması’na dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bu çerçevede 1960 anlaşmalarında Türkiye’nin garantör olarak şahitlik ettiğini söyledi.

“KIBRIS’TAKİ MÜCADELE, SADECE KIBRIS TÜRK HALKININ DEĞİL TÜRKİYE’NİN DE MÜCADELESİDİR”

Türkiye, Kıbrıs meselesine ağırlığını vermemiş olsaydı, Enosis ve Büyük Yunanistan’ın gerçekleşmiş olacağına belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs’taki mücadele sadece Kıbrıs Türk halkının değil Türkiye’nin de mücadelesidir” dedi.

“DIŞ GÜÇLER SÜREKLİ İŞLERİ KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR”

Cumhurbaşkanı Tatar, dış güçlerin Kıbrıs’ta işleri sürekli karıştırmaya çalıştığını kaydetti; Annan Planı’na Kıbrıslı Türklerin evet demesine rağmen, hukuksuzluk yapılarak, Güney Kıbrıs’ın tek başına AB’ye alındığını söyledi.

Kanlı Noel ve Kıbrıslı Türklerin köylerden kovulmasına dikkat çeken Tatar, Kıbrıslı Türklerin direnişini vurguladı.

Türkiye’nin Kıbrıs’ı hiçbir zaman kendi kaderine bırakmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin Kıbrıs’ı anlaması için Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ın verdiği mücadeleye dikkat çekti.

27-28 Ocak’ta Kıbrıslı Türklerin İngilizlere karşı ayaklandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bundan 64 yıl önce 8 şehit verildiğini hatırlattı. Bu süreçten sonra da Kıbrıs Türkü’nün direnmeye devam ettiğini anlatan Tatar, Erenköy Direnişi’nde büyük zorluklar içerisinde öğrencilerin mücadele verdiğini söyledi.

“ÇOK ŞEHİTLER VERİLDİ, ACILAR YAŞANDI”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta çok şehitler verildiğini, acılar yaşandığını ifade ederek, 1974 Barış Harekatı Kıbrıslı Türklerin özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, bundan sonra Kıbrıs’ta barış ve huzurun teminatının temellerinin atıldığını ifade etti.

“DOĞU AKDENİZ’DEKİ DURUŞ ÇOK ÖNEMLİ”

Mavi Vatan’da kıta sahanlığı, deniz yetki alanları, münhasır ekonomik bölge kavramlarının çok değerli olduğunu ifade eden Tatar, bunlara sahip çıkmanın önemini vurguladı. Tatar, hidrokarbon zenginliklere sahip çıkma adına, Doğu Akdeniz’deki duruşun çok önemli olduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumlar kadar egemen olduklarını vurguladı, Rumların Annan Planı’na hayır demesinin ortaklık temelinde bir anlaşmanın olamayacağını ortaya çıkardığını kaydetti.

Kıbrıslı Türklere karşı verilen sözlerin tutulmadığına vurgu yapan Tatar, yaşananları “Çifte değil üçlü standart” diye tanımladı.

“Güçlü olan değil haklı olanın güçlü olması” diyerek, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz Türkiye’nin desteğiyle varlığımızı sürdürebildik” dedi.

“Biz aktör olamadık, insan yerine konulmadık” diyen Tatar, Türkiye ile birlikte mücadele edildiğinde aktör sayıldıklarını söyledi. Tatar, empoze çözümleri kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, yan yana yaşayan iki egemen eşit devlet vurgusu yaptı.

Asrın Projesi ile Türkiye’den KKTC’ye su getirildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkiye’nin desteğiyle KKTC ekonomisi bir yere gelmiştir” dedi. Tatar, pandemi döneminden sonra KKTC’ye yatırımların artacağını söyledi.

Tatar, Kıbrıs’ta 60 yıldır yan ayana yaşayan iki ayrı devlet olduğunu yineleyerek “Tanınma elbette bir gün gelecek. Dünya bu gerçeğe gözlerini kapayamaz” şeklinde konuştu.

“Bizim için önemli olan milletin bekası ve Kıbrıslı Türkler olarak varlığımızı sürdürebilmek” ifadelerini kullanan Tatar, vizyonlarının daha güçlü bir KKTC olduğunu söyledi.

“ERCAN’A KARŞI MARAŞ ÖNERİSİNİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Kıbrıslı Türklerin, Rumlar kadar egemen ve devlet sahibi olduğunu ifade eden Tatar, Ercan’a karşı Maraş önerisini kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Maraş açılımının iki egemen eşit devlet politikasıyla ilgili olduğunu ifade eden Tatar, 400 bine yakın kişinin Kapalı Maraş’ı ziyaret ettiğine dikkat çekti.

“NE MÜNASEBET MARAŞ İADE EDİLECEK!”

“Ne münasebet Maraş iade edilecek” vurgusu yapan Tatar, bunun egemenlikten fedakarlık olduğunu belirtti. “Kıbrıs meselesinin özü egemenlik mücadelesidir” diyen Tatar, devleti daha da kalkındırmak, geliştirmek ve Doğu Akdeniz’deki pozisyonu ve milli çıkarları korumanın kendilerine yakışan olduğunu kaydetti.

23 Ocak’ta yapılan milletvekilliği seçimlerinde kendi siyasetini destekleyen milletvekillerinin sayısının yüzde 65’in üzerinde olduğunu ifade eden Tatar, bunun kendisini mutlu ettiğini söyledi.

“Biz geri adım atamayız” vurgusu yapan Tatar, kalıcı, adil, sürdürülebilir, kapsamlı anlaşma için önerilerini paylaştıklarını kaydetti.

“Kıbrıslı Türkler gücünü ve desteğini Türkiye’den almıştır” diye konuşan Tatar, fahri doktora almaktan duyduğu gururu da paylaştı.

Tatar, konuşmasını alkışlarla tamamladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Tatar’a hediye takdiminde bulunuldu.