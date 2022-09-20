  • BIST 3.277,50
  • Altın 979.058
  • Dolar 18.3026
  • Euro 18.2549
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Tatar: Erdoğan bugün tarih yazmıştır

» »
Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN TÜRK'te önemli açıklamalarda bulundu
Tatar: Erdoğan bugün tarih yazmıştır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına değinen Tatar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir tarih yazmıştır. Erdoğan ilk defa böyle bir toplantıda böyle bir çağrı yapmıştır. Bu tarihi bir adımdır." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye ile iş birliğimiz çok önemli. Türkiye'nin bize böyle açık destek vermesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir tarih yazmıştır. Erdoğan ilk defa böyle bir toplantıda böyle bir çağrı yapmıştır. Bu tarihi bir adımdır.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ertuğruloğlu’ndan Rum Bakanların Açıklamalarına Tepki: Silahlanmaya Ne Denli Hevesli Olduklarını Göstermektedir20 Eylül 2022 Salı 19:01
  • Alkan Olsun hayatını kaybetti20 Eylül 2022 Salı 18:56
  • Bakanlar Kurulu sona erdi20 Eylül 2022 Salı 18:53
  • CTP Kadın Örgütü: Güven Yaratıcı Önlemler genişletilmelidir!20 Eylül 2022 Salı 18:25
  • Güzelyurt'ta Elektrik Kesintisi20 Eylül 2022 Salı 17:52
  • Esendağlı: Yargının Bağımsızlığının Korunması, Ülkedeki Her Bireyin, Her Kurumun Ortak Derdi, Hedefi Olmalıdır20 Eylül 2022 Salı 17:38
  • Dövizde Gün Sonu Rakamları20 Eylül 2022 Salı 17:31
  • Son Dakika! Yarından İtibaren 12 Sendika Şok Grev ve Eylemlere Başlıyor20 Eylül 2022 Salı 17:12
  • Son Dakika! Sağlık Bakanlığı'ndan Ani Ölümlerle İlgili Açıklama20 Eylül 2022 Salı 17:05
  • Çavuşoğlu: Her zaman ve her yerde KKTC'nin yanındayız20 Eylül 2022 Salı 16:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti