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Tatar - Erdoğan Görüşmesi Tamamlandı

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Tatar - Erdoğan Görüşmesi Tamamlandı
Tatar - Erdoğan Görüşmesi Tamamlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmesi saat 12.55’te sona erdi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmeye, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkan Yardımcısı MHP Milletvekili Celal Adan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sırasında Türkiye Milli Takımlarında mücadele eden Kıbrıslı Türk Sporcular Milli atletler Yiğitcan Hekimoğlu, Tuğba Aydın, Taygun Artan Özcihan, Milli Voleybolcu Merve Çelebi, Milli Atıcı Salih Hafız’ı kabul edip, görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Doç. Dr. Münevver Çağın’ın hazırladığı “Cenevre’de İki Devlet” isimli kitabı ile Erdoğan’ın ziyareti anısına Oğuz Karakartal, Osman Erciyas, Abdullah Aktaş, Ali Şahelveri tarafından hazırlanan “Kıbrıs’ta Ay Yıldızın Peşinde” isimli kitapları sundu.

Erdoğan da, Cumhurbaşkanı Tatar’a “Belgelerle Osmanlı Yönetiminde Kıbrıs” ve “Kıbrıs Sorununda Kalıcı Çözüme Doğru İki Devletli Çözüm Önerisi” isimli kitapları verdi.

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