Tatar, Erdoğan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesinin değerlendirildiği görüşmede, KKTC’nin uluslararası ilişkilerinin ileriye taşınmasına yönelik atılacak adımlarla ilgili olarak fikir alışverişinde bulunuldu.

İstanbul İstiklal Caddesi’nde yaşanan hain saldırıyla ilgili yolladığı taziye mesajı nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkürlerini ileten Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’nin 39’uncu yaşı nedeniyle Cumhurbaşkanı Tatar’ı yeniden tebrik etti. Görüşmede, Türkiye ve KKTC arasındaki gönül bağının daha da gelişmesine yönelik Cumhurbaşkanı Tatar’ın Türkiye’ye yaptığı ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk Halkının yanında olduğunun altını çizdi.