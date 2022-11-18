  • BIST 4.507,24
  • Altın 1050.429
  • Dolar 18.6103
  • Euro 19.2713
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKASeçim yasakları başladı

Tatar, Erdoğan ile telefonda görüştü

» »
Tatar, Erdoğan ile telefonda görüştü
Tatar, Erdoğan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesinin değerlendirildiği görüşmede, KKTC’nin uluslararası ilişkilerinin ileriye taşınmasına yönelik atılacak adımlarla ilgili olarak fikir alışverişinde bulunuldu.

 

İstanbul İstiklal Caddesi’nde yaşanan hain saldırıyla ilgili yolladığı taziye mesajı nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkürlerini ileten Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’nin 39’uncu yaşı nedeniyle Cumhurbaşkanı Tatar’ı yeniden tebrik etti. Görüşmede, Türkiye ve KKTC arasındaki gönül bağının daha da gelişmesine yönelik Cumhurbaşkanı Tatar’ın Türkiye’ye yaptığı ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk Halkının yanında olduğunun altını çizdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Kıbrıs ve Avrupa’da Basın Özgürlüğü” konulu panel düzenleniyor18 Kasım 2022 Cuma 17:52
  • Ercan Havalimanı için yapılan yol nedeniyle, köy yolu kapanan Meriçliler yarın eyleme gidiyor18 Kasım 2022 Cuma 17:32
  • Ersin Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Kampüsü'nden bir heyeti kabul etti18 Kasım 2022 Cuma 17:16
  • Tıp-İş ve KTHES' ten Eylem Kararı18 Kasım 2022 Cuma 16:33
  • Bengihan: “Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın siyasi emellere alet edilmesine izin vermeyeceğiz”18 Kasım 2022 Cuma 16:10
  • HP: “Asgari ücretin artırılması ülkeye daha fazla pahalılık getirir”18 Kasım 2022 Cuma 16:05
  • Anastasiadis: Türkiye’yi dışlamak istemiyoruz18 Kasım 2022 Cuma 15:58
  • Son Dakika! Akaryakıt Fiyatlarında İndirim18 Kasım 2022 Cuma 15:47
  • Cumhurbaşkanı Çıdan cinayetini yakından takip ediyor18 Kasım 2022 Cuma 15:43
  • KIB-TEK’e alınacak yakıt santrale zarar verebilecek evsafta18 Kasım 2022 Cuma 15:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti