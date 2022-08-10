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Tatar, Erdoğan ve El-Faysal, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda bir araya geldi

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5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni gerçekleşti. Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdul Aziz bin Türk El-Faysal birlikte görüntülendi.
Tatar, Erdoğan ve El-Faysal, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdul Aziz bin Türk El-Faysal, Konya’da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreninde bir araya geldi.

Prens Abdul Aziz bin Türk El-Faysal, konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

‘İslam Dayanışması İçin Hep Birlikte’ başlığı ile yaptığı paylaşımda El-Faysal,  şu açıklamalara yer verdi:

“Bugün Konya'da, Ekselansları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda Beşinci İslam Oyunları'nın açılış törenine tanık olduk, tüm katılımcı ülkelere ve sporculara her seviyede mükemmel bir versiyon sunulan turnuvada başarılar diliyoruz.”

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