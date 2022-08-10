Tatar, Erdoğan ve El-Faysal, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdul Aziz bin Türk El-Faysal, Konya’da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreninde bir araya geldi.
Prens Abdul Aziz bin Türk El-Faysal, konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
‘İslam Dayanışması İçin Hep Birlikte’ başlığı ile yaptığı paylaşımda El-Faysal, şu açıklamalara yer verdi:
“Bugün Konya'da, Ekselansları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda Beşinci İslam Oyunları'nın açılış törenine tanık olduk, tüm katılımcı ülkelere ve sporculara her seviyede mükemmel bir versiyon sunulan turnuvada başarılar diliyoruz.”
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