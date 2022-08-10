Tatar, Erdoğan ve El-Faysal, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda bir araya geldi

5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni gerçekleşti. Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdul Aziz bin Türk El-Faysal birlikte görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdul Aziz bin Türk El-Faysal, Konya’da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreninde bir araya geldi.

Prens Abdul Aziz bin Türk El-Faysal, konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

‘İslam Dayanışması İçin Hep Birlikte’ başlığı ile yaptığı paylaşımda El-Faysal, şu açıklamalara yer verdi:

“Bugün Konya'da, Ekselansları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda Beşinci İslam Oyunları'nın açılış törenine tanık olduk, tüm katılımcı ülkelere ve sporculara her seviyede mükemmel bir versiyon sunulan turnuvada başarılar diliyoruz.”