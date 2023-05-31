Tatar, Erdoğan’ın davetlisi olarak Ankara’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar’la birlikte 28 Mayıs tarihinde Türkiye’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve devam etmesi vesilesiyle düzenlenecek olan törenlere katılmak üzere davetli olarak 3 Haziran Cumartesi günü Ankara’ya gidiyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde göreve başlama törenlerine katılacak olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın, 4 Haziran Pazar günü yurda dönmesi bekleniyor.
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